Almost My Floor: un trailer annuncia il punta e clicca horror

In queste ore, il piccolo team di tre persone Potata Company ha pubblicato un trailer che annuncia l’arrivo del loro prossimo titolo. Si tratta di Almost My Floor, un avventura punta e clicca horror che verrà rilasciato su PC (Steam) durante questo 2020.

La storia racconta di una persona di nome Alex che vive la sua normale vita di tutti i giorni, quando qualcosa la cambierà per sempre. Queste le caratteristiche del gioco: