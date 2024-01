Call of Duty Warzone: parte oggi il torneo Trials of Urzikstan, con Moonryde e Savyultras90

Il torneo “Trials of Urzikstan” di Call of Duty Warzone inizia oggi 22 gennaio, con 20 coppie di streamer provenienti da tutta Europa che si affronteranno in battaglie 2v2. In palio una parte del montepremi di 50.000 euro.

Trials of Urzikstan vedrà alcuni dei più abili giocatori europei di Call of Duty: Warzone, tra cui Fifakill (UK), Emzy (UK), Stylerz (GER), MckyTV (GER), ChowH1 (FR), Izak (PL) e altri ancora, sfidarsi in un torneo di tre giorni.



Anche l’Italia sarà rappresentata in questo torneo grazie alla presenza degli streamer Moonryde e Savyultras90, che da anni portano Call of Duty quotidianamente sui propri canali Twitch.

Ecco il programma, nel dettaglio:

Giorno 1 – 22/01: fase a gruppi, dalle 17:00 alle 21:00;

Giorno 2 – 23/01: fase a gruppi, dalle 17:00 alle 22:00;

Giorno 3 – 24/01: Solo Yolo e finali, dalle 17:00 alle 22:00.

A commentare il torneo ci sarà un team che comprende Jasmine “Veracity” Kanuga, i caster Chris Tunn, Alan Brice e Nfinity e il Senior Producer di Dexerto, Enigma .

Per seguire i Trials of Urzikstan basterà sintonizzarsi sul canale Twitch ufficiale di Call of Duty, dove ci sarà l’opportunità di aggiudicarsi una quantità limitata di codici di gioco.

Inoltre, tutti i giocatori in gara trasmetteranno la loro performance in streaming attraverso i loro canali, tra cui Twitch e YouTube, e li si potrà seguire direttamente da lì.

Per ulteriori informazioni, potete collegarvi al sito ufficiale del gioco.

Qui sotto l’immagine che mostra nel dettaglio il calendario del torneo di Call of Duty Warzone.