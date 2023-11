Squid Game – La Sfida Recensione: pronti a giocare?

Pronti a vincere oltre due milioni di dollari? Perché si sa, non c’è niente di più divertente di un reality show dove nulla di ciò che avviene ha qualcosa di “reale”, ma considerando che stiamo parlando di Squid Game – La Sfida, però, possiamo dire che tutto sommato è un bene che nulla sia effettivamente reale.

Ma partiamo con ordine: il 20 settembre 2023 è stata diffusa su Netflix la nuovissima serie tv ispirata a Squid Game, ovvero Squid Game – La Sfida, serie che vuole riportare in campo gli stessi elementi del prodotto da cui trae ispirazione, rielaborandoli per rappresentare sullo schermo un vero e proprio reality show. Abbiamo avuto l’opportunità di vedere la serie in anteprima fino al quinto episodio, e quindi poter dare un nostro giudizio su quelle che sono le prime impressioni sugli episodi.

Squid Game è stato un prodotto seriale sudcoreano diffuso da Netflix nel 2021, costituito da nove episodi che raccontano la storia di 456 persone, tra cui svettano una manciata di personaggi primari, che rischiano la vita all’interno di un violento reality show, dove l’eliminazione durante i giochi avviene letteralmente, ma il premio finale ammonta a 45,6 miliardi di won. Dopo la diffusione della serie, che ha riscosso grande scalpore nel giro di pochissimo tempo, i social sono esplosi tra chi provava a imitare i giochi e chi immaginava davvero la possibilità di ricreare un reality show come quello della serie – tralasciando ovviamente tutta la componente mortale. Ovviamente Netflix ha colto la palla al balzo, promuovendo Squid Game – La Sfida, dove 456 partecipanti si sfidano in diversi giochi d’infanzia apparentemente semplici, portando sullo schermo un’atmosfera che richiama a 360° quella di un vero show televisivo.

Articoli Consigliati Intervista a Sebastian Kalemba, Game Director della nuova saga di The Witcher Doctor Who Speciale: il 60° anniversario con David Tennant

Squid Game – La Sfida: l’esperimento di Netflix?

Perché la serie originale ha riscosso così tanto successo? La risposta è semplice, e può essere riscontrabile nel motivo per cui siamo spesso affascinati da prodotti che ci riportano in ambientazioni rischiose, dove la possibilità che il nostro personaggio preferito muoia è sempre dietro l’angolo, ovvero: la suspance.

Questo elemento è lo stesso che ci ha fatto amare serie di grande successo come Game of Thrones, e serie di più piccola natura, ma di genere molto più simili a Squid Game, come ad esempio Alice in Borderland. Non sapere cosa può succedere, accettare che chiunque sullo schermo non ha nessun tipo di plot armor – che spesso fa scivolare nell’inverosimile moltissimi film e serie tv-, ma soprattutto non avere le risposte per spiegare a quanto stiamo assistendo, portandoci a rimanere incollati sullo schermo fino all’ultimo episodio.

Questa è la base dello storytelling di un qualsiasi prodotto, seriale o meno. Squid Game – La Sfida, invece, nasce proprio come un reality show, perciò non sembra voler portare nulla degli elementi fondamentali citati poc’anzi. Al contrario, proprio come un vero show televisivo sono presenti numerose interviste, telecamere ovunque, un premio in denaro, ed eliminazione non definitiva dei personaggi, i quali, se dovessero malauguratamente perdere durante i giochi, cadrebbero semplicemente a terra fingendosi esanimi, per poi sparire per sempre dalla scena. Un’eliminazione più delicata, scandita dal tonfo di un finto proiettili che fa esplodere sul loro petto una sacca di colore rosso. Solo questo, ci fa capire quanto questo spin-off non abbia nulla a che vedere con la serie originale.

I giocatori: poco carisma, ma tanta intenzione

Fin dall’inizio, la sola “trama” della serie è proprio quella del reality, che ci trattiene sullo schermo solo per scoprire se il giocatore al quale ci siamo affezionati riesca a ottenere il premio tanto ambito. Da un certo punto di vista, questo è proprio l’elemento fondamentale per cui il prodotto può funzionare: un esperimento, che unisce il mondo della televisione a quello della serialità, un po’ come poteva essere per A tutto reality!.

Anche se è molto chiara la distinzione tra i due progetti, l’esempio vuole mettere in luce l’obiettivo di Squid Game – La Sfida, che sembra avere il solo scopo di poter intrattenere, come se volesse proporsi come una scelta differente per l’utente, che invece di accendere la televisione per guardare un reality, decide di aprire Netflix e godersi lo stesso tipo di intrattenimento andando sulla piattaforma streaming.

Nonostante l’idea di partenza potrebbe funzionare, il motivo per cui i reality televisivi hanno spesso successo, è proprio per via dei loro personaggi, che ricalcano degli atteggiamenti spesso estremi e capaci di far parlare di sé. In Squid Game – La Sfida non ci sono abbastanza personaggi capaci di rimanere nel cuore degli spettatori. Gli episodi scorrono veloci, si focalizzano specialmente nei momenti dei giochi, non c’è nessun tipo di tensione, perché quei pochi momenti in cui potremmo andare ad approfondire i giocatori sono piuttosto lenti e rimangono sempre avvolti da un velo di superficialità, che non ci permette di scavare oltre.

Infatti, in alcuni episodi, la serie va a scoprire giochi diversi dalla serie originale, peccato che a differenza di quest’ultimo, non succede niente di particolarmente interessante, e gli episodi centrali mantengono quasi un senso di immobilità, scontrandosi invece con l’inizio più incalzante delle prime puntate.

Squid Game – La Sfida è un prodotto con un obiettivo semplice, ma che riesce a mantenere per tutta la durata degli episodi, ovvero quello di intrattenere il pubblico. Non ha l’ambizione di essere un prodotto innovativo, sebbene porta con sé degli elementi interessanti e già sperimentati in altre serie televisive, ma al tempo stesso non apporta nulla alla saga di Squid Game, rimanendo quindi un prodotto a sé stante, nato semplicemente per essere fruibile dal pubblico, e di conseguenza piuttosto godibile. Se i personaggi fossero stati più carismatici, e i punti morti resi veramente importanti ai fini dello show, probabilmente il risultato finale sarebbe stato veramente un successo. Per il momento, però, sulla base di quanto visto, Squid Game – La Sfida è, e rimane, un prodotto godibile e fine a se stesso.