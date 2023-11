Italian Esport Awards 2023: annunciati i vincitori

In collaborazione con IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, la prima giornata della Milan GamesWeek & Cartoomics 2023 si è conclusa con l’assegnazione degli Italian Esport Awards 2023, il massimo riconoscimento all’interno del mercato videoludico italiano dedicato ai protagonisti del mondo esportivo che durante quest’ultimo anno si sono contraddistinti sia nelle prestazioni competitive ma anche per quanto riguarda la divulgazione e promozione di questo interessante mondo. Condotto da Bryan Ronzani e votato da una giuria speciale che include Giorgio “Pow3R”, Calandrelli Cecilia Ciocchetti, Francesco “Deugemo” Lombardo, Simone “AKirA” Trimarchi e un voto speciale scelto dai soci esport di IIDEA, l’evento ha visto l’assegnazione di ben 8 premi. Scopriamo insieme i vincitori.

Il premio Best Italian Player è andato a Francesco Pio Tagliaferro (OBRUN2002), pro player di riferimento quando si parla della scena competitiva dell’ormai ex-FIFA di Electronic Arts. Best Italian Competitive Team è stato assegnato invece a Macko Esports, realtà tutta pugliese specializzata e che ha all’attivo un’incredibile serie di risultati in League of Legends. Per quanto riguarda invece l’aspetto organizzativo, Best Italian Organization ha visto trionfare il team DSYRE, presente alla Milan GamesWeek & Cartoomics con uno stand incredibilmente “sobrio” e sgargiante, in modo da riflettere il rapporto che il team ha con il connubio esport e intrattenimento. Best Italian Caster ha visto il coronamento della carriera di Filippo “Etrurian” Burresi, cronista di LoL, Valorant e Rainbow Six.

Il titolo di Best Italian Event è andato a Valorant Challengers 2023 Italy, primo torneo italiano di Valorant organizzato in collaborazione con Riot Games, nome che vedremo (ovviamente) anche più avanti. La nomina di Best Italian Commercial Activation, premio dedicato alla promozione del mondo esportivo tramite la collaborazione con brand di particolare spessore, è andata Juventus X DSYRE e che di recente ha visto il ritorno in bianconero di Kojiro Hyuga di Captain Tsubasa proprio grazie a questa incredibile partnership. Il premio di Best Italian Content Creator è stato aggiudicato da HOLLYWOOD285, streamer e Coach eNazionale della squadra esportiva italiana di FIFA 23. E per concludere la serata degli Italian Esport Awards, il premio di Esport Game of the Year è stato vinto da Valorant, premiazione ritirata dal Supervisor Italiano di Riot Games Carlo Barone.