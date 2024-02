House of the Dragon 2: il fascino del fantasy televisivo nel 2024

Recentemente è stato svelato dalla HBO il trailer per House of the Dragon 2, che riprende dal libro scritto da George R. R. Martin sulla Danza dei Draghi, l’evento più tragico e violento del mondo di Westeros che ha coinvolto i due rami della famiglia Targaryen. La prima stagione è stata accolta in modo molto positivo dal pubblico, sia perché già abituato al mondo di Westeros sullo schermo dopo il successo del Trono di Spade, sia perché da diversi anni il fantasy televisivo è diventato quasi un must da vedere, data la numerosa quantità di progetti seriali e cinematografici ripresi da libri e opere fantasy.

Per questo motivo, collegandoci alla nuova stagione di House of the Dragon e alle novità che sappiamo a riguardo, vogliamo anche provare a stabilire una cornice nel quale il fantasy televisivo è attualmente collocato, andando quindi anche a evidenziare le serie tv riferite al genere che usciranno nel 2024.

House of the Dragon 2: tra draghi e magie

Ispirato al libro scritto da George R. R. Martin, La Danza dei Draghi (Dance of the Dragons) è stato un conflitto scoppiato nei Sette Regni, del mondo di Westeros, tra i due rami della Casata Targaryen divisa tra la figlia di re Viserys I, Rhaenyra Targaryen, e il suo fratellastro Aegon II.

Uno scontro senza precedenti, violento, sanguinoso, in cui sono venute a galla le problematiche politiche e familiari della potente casata dei draghi, originari di Valyria, che dopo decenni di controllo sui Sette Regni hanno visto il proprio potere essere incrinato dal proprio stesso sangue.

House of the Dragon parla proprio di questo, trasportandoci nello scontro attraverso la nuova serie prodotta da HBO della quale è stato da poco condiviso il nuovo trailer, che annuncia la prossima uscita nell’estate 2024. Non abbiamo ancora una data precisa, quindi, tuttavia dopo il finale di stagione che ha visto l’inizio della guerra, si prospetta uno scontro senza precedenti, caratterizzato dalla vendetta di Rhaenyra e dal suo tentativo di riprendersi il proprio legittimo posto in un mondo la cui politica è preclusa solo agli uomini.

Rispetto alla precedente serie il Trono di Spade, che ha deviato molto dalla linea data da George R. R. Martin, concludendo in un epilogo che ha deluso molto le aspettative dei fan, House of the Dragon ha riunito nuovamente il pubblico, non solo perché è rimasto molto fedele ai libri, sebbene qualche rielaborazione nelle opere cinematografiche sia sempre necessaria, ma anche perché ha approfondito le dinamiche tra i personaggi riuscendo a dare un vero e proprio spessore al racconto.

Merito di questo anche nella scelta del cast, caratterizzato principalmente dalle due protagoniste Alicent Hightower, interpretata da Olivia Cooke, e Rhaenyra Targaryen, interpretata da Emma D’Arcy. Le due infatti sono riuscite a trasporre perfettamente tutte le emozioni provate dai due personaggi, dal percorso che da migliori amiche le ha trasformate in nemiche a causa del potere e degli intrighi maschili.

Al momento non abbiamo molte altre notizie sulla serie tv, ma data l’uscita fissata nell’estate del 2024, è molto probabile che il giorno ufficiale in cui sarà pubblicato il primo episodio verrà svelato molto presto. House of the Dragon 2 non è, però, l’unica serie tv attesa in questo momento: infatti, il pubblico appassionato attende impazientemente l’uscita di altre due serie, in particolare gli Anelli del Potere e Sandman.

La magia del fantasy moderno

Prima di passare alle prossime serie che usciranno tra il 2024/2025, è bene specificare perché il fantasy attuale è diventato così importante. Bisogna considerare, come spesso è stato già detto, che la letteratura riferita al genere è esplosa in particolar modo con il fenomeno del booktok in questi ultimi due anni.

Nei social, infatti, si è diffuso il genere come portatore di un gusto estetico, nonché romantico, che spesso collega infatti la romance al racconto. Non che sia una peculiarità delle serie tv, ma anche una caratteristica di alcuni videogiochi usciti recentemente, basti pensare al grande successo ottenuto da Baldur’s Gate 3 proprio per la presenza dei suoi personaggi e delle storie che possono crearsi tra di loro.

Per quanto riguarda il cinema e la televisione, tuttavia, bisogna anche dire che non tutte le serie tv in uscita si orientano su questo gusto, per quanto House of the Dragon ci si avvicini: la storia di Rhaenyra e Daemon, o ancora Criston Cole, e la relazione segreta con Sir Harwin Strong he creato nel pubblico un intreccio romantico piuttosto forte. Anche in altre serie, come negli Anelli del Potere, che ha indagato la profondità emotiva di Galadriel e Halbrand, rivelatosi Sauron, creando una linea narrativa che si scosta da quanto abbiamo sempre saputo, ma che al tempo stesso approfondisce la mancanza di informazioni delle Appendici del Signore degli Anelli di Tolkien da cui prende ispirazione la serie.

Insomma, la romance è vero che lega molto il gusto del pubblico all’attuale panorama del genere fantasy, ma le motivazioni sarebbero molto sottili e deboli se si fermassero qui: sicuramente la televisione ha reso universale questo genere, e non solo specifico per una fetta di utenti, obiettivo che i libri non sono riusciti a fare da soli, grazie alla grandezza delle ambientazioni e alla forza espressiva delle trame e dei personaggi. Bisogna anche considerare che rispetto anche allo scorso decennio è cambiato il modo di intendere il genere, che ha acquisito quindi quasi un gusto e una linea narrativa più attuale e verosimile.

Da questa digressione, dunque, possiamo supporre che il genere fantasy possa proseguire a crescere, ma per questo, ovviamente, occorre aspettare il futuro e da lì capire se si è trattato di una moda passeggera o di un risveglio letterario.

Altre serie fantasy in arrivo: gli Anelli del potere e Sandman

Abbiamo la certezza che House of the Dragon uscirà a breve, ma per le altre serie tv fantasy non possiamo dire lo stesso: tra quelle attese sicuramente non manca gli Anelli del Potere, la cui seconda stagione è ancora in lavorazione. Sappiamo, infatti, che il lavoro sulla serie tv è già iniziato da diversi mesi, ma tra gli scioperi degli attori e gli sceneggiatori ha subito dei netti rallentamenti, che ci permetteranno di vedere la serie non prima del 2025.

Tuttavia, è più che probabile che sentiremo parlare della seconda stagione prima del prossimo anno, e magari possiamo sperare in qualche clip o trailer nel corso di prossimi mesi.

Tra le altre serie attese, una che sicuramente ha sorpreso il suo pubblico è stata Sandman, ispirata a una serie a fumetti scritta da Neil Gaiman e pubblicata dalla DC Comics negli Stati Uniti tra gli anni ’80 e gli anni ’90. La prima stagione uscita nel 2022 ha concluso il filone narrativo della prima stagione, tuttavia ha lasciato aperte molte possibilità per il nostro Sogno, personificazione dell’onirico, noto agli umani anche come Morfeo oppure Oneiros.

Stando alle varie dicerie, la seconda stagione dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno, e a parte qualche indiscrezione e foto rubate dal set, dove si vedono Sogno e Morte insieme, sappiamo soltanto che nella nuova stagione avremo modo di vedere alti Eterni, come Delirio, Distruzione e Destino, soprattutto dopo la presentazione di Desiderio, che ha sconvolto gli equilibri nel piano degli Eterni.

Al momento non abbiamo altre novità a riguardo, ma rimaniamo come sempre pronti a seguire tutte le principali notizie legate alle serie tv in uscita quest’anno, sperando che la nostra attesa possa essere ripagata molto presto.