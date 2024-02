Helldivers 2: il nuovo update risolve alcune problematiche su PC

Helldivers 2 ha ricevuto un nuovo aggiornamento su PC, che spera di risolvere molti dei problemi di crash che i giocatori hanno riscontrato e di apportare miglioramenti al matchmaking online del gioco. L’aggiornamento, in uscita su PC, arriverà in un secondo momento anche sulla versione PS5 di Helldivers 2.

In una dichiarazione rilasciata insieme alla patch, lo studio riconosce che l’aggiornamento è solo un primo passo per risolvere i problemi, soprattutto per quanto riguarda il matchmaking. Una soluzione completa per risolvere i problemi di matchmaking in Helldivers 2 richiederà probabilmente più tempo.

In questa nuova build siamo riusciti a migliorare ulteriormente il tasso di successo del matchmaking, ma purtroppo non è ancora tutto a posto, La soluzione completa potrebbe richiedere altri giorni di lavoro prima di essere completamente funzionale.

Lo studio afferma inoltre che il matchmaking sembra avere un tasso di successo maggiore se i giocatori cercano di unirsi a una partita attiva cercando sui pianeti, piuttosto che utilizzare l’opzione Quickplay del gioco.

All’inizio di questa settimana Arrowhead Game Studios ha annunciato di aver lavorato duramente per risolvere i problemi che i giocatori hanno riscontrato per quanto riguarda la stabilità generale del gioco e il mancato funzionamento del matchmaking. Lo studio ha anche recentemente rivelato le ragioni per cui ha scelto GameGuard come anti-cheat.