Helldivers 2: vendute oltre 1 milione di copie

Nonostante alcuni problemi di matchmaking al momento del lancio, Helldivers 2 di Arrowhead Game Studios sta ottenendo ottimi risultati, con un picco di giocatori contemporanei su Steam di 155.926 unità. Lo sparatutto in terza persona è anche il gioco più venduto su Steam e la pubblicazione di maggior successo di PlayStation Studios sullo storefront.

Per quanto riguarda le vendite, il CEO dello studio Johan Pilestedt ha rivelato su Twitter:

Siamo intorno al milione in questo momento

Seguito dello sparatutto top-down Helldivers, Helldivers 2 è in sviluppo da quasi otto anni. Si tratta di uno sparatutto in terza persona e vede Super Earth combattere nuovamente i Terminidi su vari pianeti. Una nuova fazione, gli Automatoni, rappresenta una minaccia e i giocatori partecipano a una massiccia campagna di guerra galattica per respingerli.

Helldivers 2 riceverà gratuitamente nuovi nemici, biomi e obiettivi, oltre ad aggiornamenti della storia per far progredire la trama della Guerra Galattica. Arrowhead sta anche lavorando per risolvere alcuni problemi, tra cui quello del matchmaking, con l’ultima patch che risolve anche diversi crash. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti nel frattempo.