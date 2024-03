Marvel’s Wastelanders Wolverine disponibile su Audible in italiano

Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità come audiolibri, podcast e serie audio – ha rilasciato infine la quarta stagione della serie Audible Original in italiano: Marvel’s Wastelanders. La nuova stagione sarà Marvel’s Wastelanders Wolverine, e avrà Sergio Rubini nel ruolo di Wolverine: l’attore darà così la voce al celebre eroe Marvel.

Trama:

Trent’anni fa i Super-Criminali conquistarono la Terra e, dopo aver ucciso gli Avengers, gli X-Men e quasi tutti gli altri Supereroi, Teschio Rosso prese il controllo degli Stati Uniti. Da quel giorno un traumatizzato Wolverine (Sergio Rubini) vaga in stato confusionale, tormentato dal senso di colpa e dal disprezzo di sé per non essere riuscito a proteggere i suoi compagni X-Men e i loro studenti mutanti. Wolverine incontra Sofia, una giovane mutante in fuga, e le promette di portarla al sicuro, affidandola a Kitty Pryde e Rachel Summers, un tempo X-Men. Quando Teschio Rosso e il suo luogotenente Crossbones prendono di mira Wolverine ed esasperano le ostilità contro i mutanti, il nostro eroe capisce che l’unica opzione è quella di affrontare Teschio Rosso e i suoi feroci alleati. Ma Wolverine non sa che una terribile, sconvolgente verità potrebbe distruggerlo prima ancora che possa agire…

Marvel’s Wastelanders è la prima collaborazione tra Audible e Marvel Entertainment ed è stata rilasciata contemporaneamente in francese, tedesco, hindi, italiano e giapponese nei rispettivi Paesi come esperienza audio globale di alta qualità, con una produzione di alto livello e attori rinomati e di grande rilievo che prestano la voce ai leggendari Supereroi Marvel. La versione in lingua inglese di Marvel’s Wastelanders: Wolverine è stata scritta e diretta da Jenny Turner Hall, con sound design di Michael Odmark e Daniel Brunell e musica originale di Rhett Miller e John Burdick. Le precedenti stagioni hanno visto protagonisti Star-Lord, Hawkeye e Black Widow, mentre la prossima avrà al centro Doom.