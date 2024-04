Nintendo Switch: le uscite di aprile 2024

A breve su Nintendo Switch arriveranno diversi nuovi giochi, ad arricchire il catalogo titoli disponibile ad aprile. Vedete il mondo da una prospettiva minuscola, risolvete rompicapi alterando lo scorrere del tempo, partite alla ricerca del “guscio perduto” e tanto altro ancora! Continuate a leggere per scoprire alcuni dei titoli in arrivo ad aprile e non dimenticatevi di cliccare su quelli che vi incuriosiscono per preordinarli, acquistarli o aggiungerli alla wishlist. E non scordatevi anche che fino al 7 aprile saranno attivi i Saldi Blockbuster, con sconti fino al 70%.

Freedom Planet 2 – 4 aprile

Torna nel dinamico mondo di Avalice e sconfiggi un’antica minaccia in Freedom Planet 2. In questo frenetico platform dovrai padroneggiare i poteri evoluti di tre eroine, Lilac, Carol e Milla, e unire le forze con un personaggio giocabile tutto nuovo: Neera, che da nemica si trasforma in alleata.

Grounded – 16 aprile

Il mondo è un posto pericoloso… specialmente se ti hanno ridotto alle dimensioni di una formica! Esplora un vasto giardino, costruisci la tua base e affronta insetti giganti in solitaria o insieme a un massimo di tre amici in Grounded, una piccola grande avventura di sopravvivenza.

Tales of Kenzera: ZAU – 23 aprile

Avventurati attraverso terre tanto splendide quanto insidiose nella toccante storia per giocatore singolo di Tales of Kenzera: ZAU. Nei panni di Zau, un giovane sciamano che stringe un patto con il Dio della morte per strappare alle tenebre il suo amato Baba, usa i tuoi poteri cosmici per sconfiggere spiriti irrequieti in combattimenti ritmici.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 aprile

Preparati a scoprire un JRPG a turni curato nei minimi dettagli con Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Assembla la tua squadra scegliendo sei eroi fra i più di 100 disponibili e parti all’esplorazione di un continente dilaniato dalla guerra. Lungo la strada dovrai affrontare i nemici in duelli strategici uno contro uno e intense battaglie che influenzeranno il corso della storia.

Another Crab’s Treasure – 25 aprile

Intraprendi un’epica caccia al tesoro per recuperare il tuo guscio e scopri gli oscuri segreti che si celano in un oceano inquinato nell’avventura soulslike sottomarina Another Crab’s Treasure. Crea armi e armature usando i rifiuti sul fondo dell’oceano e fatti largo attraverso foreste di alghe, barriere coralline, città di castelli di sabbia e persino l’insondabile oscurità delle trincee abissali.

SaGa Emerald Beyond – 25 aprile

Sei personaggi principali, diversi per trascorsi personali e obiettivi, partono per la propria avventura in un nuovo capitolo indipendente della serie SaGa, SaGa Emerald Beyond. Visita 17 mondi unici per scoprire culture e scenari completamente diversi, forgiando una storia influenzata dalle tue scelte e azioni.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! – 26 aprile

Vivi il mondo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba in un gioco da tavolo con Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! Ogni tabellone ha una versione diurna e notturna. Gioca a eventi e minigiochi durante il giorno per prepararti alla notte, quando andrai a caccia di demoni da sconfiggere nella tua missione per diventare un grande Demon Slayer!

El Shaddai ASCENSION OF THE METATRON HD Remaster – 28 aprile

Azione mozzafiato e un mondo in continua evoluzione sono gli ingredienti principali del raffinato action adventure El Shaddai ASCENSION OF THE METATRON HD Remaster. Vesti i panni di Enoch e padroneggia una gamma di potenti armi celestiali per salvare il mondo da un grande diluvio.

Braid, Anniversary Edition – 30 aprile

Attraversa una serie di mondi in cui il tempo si comporta in modo anomalo e risolvi rompicapi per salvare una principessa rapita in Braid, Anniversary Edition. Questa versione rimasterizzata del classico gioco indie include nuovi enigmi, una grafica ridipinta a mano, un comparto audio completamente rivisto e un nuovo commento dello sviluppatore.

E questi sono solo alcuni dei titoli in arrivo prossimamente su Nintendo Switch! Una lista estesa di tutti i giochi in uscita ad aprile è possibile trovarla qui.