Hollow Knight Silksong: novità in arrivo sulla data di uscita?

La tanto attesa pagina su Xbox Store per Hollow Knight Silksong, il titolo metroidvania sviluppato dal Team Cherry, è finalmente online: sebbene sia priva di indicazioni riguardanti una data d’uscita effettiva, testimonia che qualcosa si sta muovendo e che potremmo anche attenderci un annuncio relativamente a breve.

Originariamente concepito come un DLC per il suo predecessore, Hollow Knight Silksong è stato annunciato nel febbraio del 2019 come un nuovo capitolo autonomo, con Hornet come protagonista. Esploreremo un regno completamente nuovo, ricco di nemici e ambientazioni inediti, tra cui foreste di corallo, grotte ricoperte di muschio e città dorate. Sfidando più di 150 nemici nuovi di zecca, il nostro viaggio ci condurrà fino alla maestosa cittadella situata sulla cima del mondo. Assumeremo il ruolo di Hornet, la principessa custode di Hallowest, immergendoci in un regno governato dalla seta e dalla melodia. Dopo l’esibizione di Xbox e Bethesda Games dello scorso anno, Microsoft aveva precedentemente indicato che il gioco sarebbe stato rilasciato entro giugno 2023, ma sembra che ci siano state modifiche ai piani.

Hollow Knight Silksong vedrà la luce su diverse piattaforme, tra cui PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e sarà disponibile fin dal primo giorno su Game Pass. Ecco una breve sinossi del gioco:

Raggiungi la vetta di un vasto regno infestato in Hollow Knight: Silksong! Il seguito del pluripremiato gioco d’azione e avventura Hollow Knight. Esplora, combatti e sopravvivi nei panni di Hornet, la principessa protettrice di Nidosacro, mentre scopre una terra governata dalla seta e dal canto.