Dragon’s Dogma 2: ottime vendite al lancio, con due milioni e mezzo di copie in attivo

Capcom ha annunciato che le vendite totali di Dragon’s Dogma 2 hanno superato la soglia dei 2,5 milioni di unità vendute, contribuendo a far balzare le vendite cumulative della serie Dragon’s Dogma oltre i 10 milioni di copie. Questo sequel ha segnato un notevole successo fin dal suo lancio, emergendo come il secondo più venduto nelle classifiche fisiche inglesi del 2024, addirittura superando di poco il popolare Final Fantasy VII Rebirth (che però è un titolo esclusivo per PS5).

La serie Dragon’s Dogma, con il suo mix di azione e ambientazione fantasy in un vasto open world, ha conquistato un vasto pubblico sin dal debutto del primo titolo nel lontano 2012. I giocatori hanno particolarmente apprezzato le innovative caratteristiche di gioco, come la presenza dei compagni di avventura, noti come “pedine”, capaci di agire autonomamente nel mondo di gioco. Recentemente, Capcom ha rilasciato una nuova patch per Dragon’s Dogma 2, introducendo miglioramenti significativi tra cui un’opzione per limitare il frame rate a 30 FPS, l’implementazione del ray tracing e altre novità che hanno ulteriormente arricchito l’esperienza di gioco.

Articoli Consigliati PlayStation Players’ Choice: aperte le votazioni del mese di marzo Hollow Knight Silksong: novità in arrivo sulla data di uscita?

Dragon’s Dogma 2 (qui la nostra recensione) è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC; di seguito la sinossi ufficiale:

La storia inizia in una prigione sotterranea in cui la voce del drago riecheggia in una nebbia di ricordi perduti. Ascendi, Arisen, e sconfiggimi così come vuole il dogma di questo mondo. Là dove s’incontrano i regni di umani e feridi, un eroe si erge per compiere il suo destino dimenticato. Quale dogma scorge il tuo cuore attraverso quegli occhi? Questa è la storia di colui che ucciderà il drago e reclamerà il trono.