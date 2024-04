Marvel Snap: trailer della stagione dei Thunderbolts

Con un po’ d’anticipo rispetto all’uscita del film (previsto per l’anno prossimo) ecco che i Thunderbolts fanno capolino anche su Marvel Snap, il popolare Card game digitale free to play dedicato agli eroi e ai villain della Casa delle Idee. A fare gli onori di casa per la nuova stagione, naturalmente, il sempre vulcanico Ben Brode in un trailer apposito, che illustra tutte le novità del mese di marzo, a partire naturalmente da carte come Red Hulk e il Barone Zemo.

Marvel Snap è un frenetico gioco di carte collezionabili dalle meccaniche innovative studiato per dispositivi mobili. Costruite il vostro mazzo di 12 carte, ognuna delle quali rappresenta un supereroe o un criminale Marvel, ciascuno con un potere o un’abilità unici. L’obiettivo è superare in astuzia l’avversario e vincere. Imparate a giocare in pochi istanti con partite lampo di soli tre minuti. Il gioco è free to play, con acquisti opzionali, ed è disponibile su piattaforme mobile e per PC.

