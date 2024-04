Unicorn Overlord: grande successo di vendite per lo strategico Atlus

Atlus e lo sviluppatore Vanillaware hanno annunciato che le copie vendute del loro gioco di ruolo strategico Unicorn Overlord (sommando digital download e copie fisiche) hanno superato le 500.000 unità: un ottimo successo per un titolo relativamente “minore” in un periodo così affollato di grandi uscite, comprovato anche da una generale approvazione da parte della stampa di settore (qui la nostra recensione) e dai commenti positivi alla demo gratuita disponibile-

La trama di Unicorn Overlord segue le avventure del protagonista Alain mentre si immerge nel mondo di Fevrith insieme al suo Esercito di Liberazione, con l’obiettivo di liberare il mondo dalle grinfie del Generale Valmore. Oltre a liberare paesi e città dall’oppressione, Alain e i suoi alleati devono impegnarsi nella ricostruzione delle terre devastate. Inoltre, l’addestramento e l’equipaggiamento degli alleati sono fondamentali per affrontare le sfide che incontrano lungo il cammino. Una caratteristica unica di Unicorn Overlord è la possibilità di schierare in battaglia una vasta gamma di personaggi senza alcuna restrizione, offrendo ai giocatori una libertà strategica senza precedenti.

Unicorn Overlord è stato lanciato l’8 marzo 2024 su Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Nintendo Switch (qui la nostra recensione); ecco anche la sinossi ufficiale:

Dalle menti geniali che hanno dato vita a 13 Sentinels: Aegis Rim e Odin Sphere, la rinascita del GdR fantasy tattico secondo ATLUS x Vanillaware. Combatti contro il destino e parti per un’avventura per riconquistare il regno insieme ai tuoi fedeli alleati. Unicorn Overlord combina l’intramontabile genere dei GdR tattici con un mondo esplorabile e un innovativo sistema di combattimento, per un’epica esperienza fantasy con l’inconfondibile stile di Vanillaware.