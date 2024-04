Visions of Mana: perché non sarà disponibile su Switch? Il producer risponde

Si potrebbe pensare che un titolo come Visions of Mana potrebbe trovare terreno fertilissimo su Nintendo Switch, che ha una base di installato sterminata in Giappone, che è anche, logicamente, il primo mercato per i J-RPG. Eppure, il gioco non uscirà per la piattaforma ibrida della casa di Kyoto, scatenando più di una perplessità. In un’intervista con RPG Site, Masaru Oyamada – producer della serie – ha svelato l’arcano, anche se in maniera collaterale.

Questa è sicuramente una domanda difficile a cui dare una risposta diretta. Per Trials of Mana, la cosa principale era considerare il futuro della serie e come coltivare una base di giocatori per i futuri capitoli del franchise. Quando abbiamo riflettuto sul futuro dei prossimi, diciamo, dieci anni della serie, abbiamo sentito che era fondamentale consolidare ciò che volevamo che “Mana” fosse in avanti. Alcuni di questi principi fondamentali includevano un focus su ambienti ampi e un’esperienza complessivamente più ricca. Come risultato diretto, è questo che ha influenzato l’hardware su cui abbiamo deciso di sviluppare. Questo è tutto ciò che possiamo dire specificamente, in questo momento.

Insomma, sembrerebbe che le potenzialità della console non rispecchiassero la visione del team di sviluppo. Il perché, magari, lo scopriremo con la recensione effettiva del titolo, in arrivo questa estate su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC.

