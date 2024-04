Total War WARHAMMER III: annunciato il DLC Thrones of Decay

SEGA Europe Limited e Creative Assembly Limited hanno annunciato Thrones of Decay, l’ultimo pacchetto DLC per l’acclamato gioco di strategia Total War WARHAMMER III, in uscita questa primavera. In uno scontro di creste, vermi e macchine, questo DLC presenta nuovi contenuti per l’Impero, Nurgle e i Nani, inclusi Lord leggendari, unità di battaglia e funzionalità della campagna. Inoltre, aggiunge anche contenuti gratuiti per chiunque possieda il gioco base. Ecco i nuovi comandanti:

ELSPETH VON DRAKEN, LA MAGISTERIX CAVALCADRAGHI (IMPERO)

Articoli Consigliati Stellar Blade: i character trailer di Adam e Lily Ascendant Provato: come riscrivere le regole del gioco

Elspeth Von Draken, la Dama Oscura di Nuln, è una dei Maghi d’Ametista più potenti di quest’epoca. Si dice che sia così permeata di potere magico da trovarsi al confine tra la vita e la morte.

Caratteristiche della campagna:

⦁ Scuola di Artiglieria Imperiale: in quanto arsenali dell’Impero, Wissenland e Nuln offrono potenziamenti speciali per le unità e potenti abilità, che possono essere sbloccate in cambio di progetti ottenuti dalle stesse unità infliggendo danni sul campo di battaglia.

⦁ Giardino di Morr: vigile protettrice dell’Impero, Elspeth istituisce un numero limitato di questi luoghi sacri negli insediamenti dell’Impero alleati o neutrali, permettendo viaggi istantanei verso queste località a fronte di un pagamento e soggetti a un tempo di ricarica.

Stile di gioco in battaglia:

⦁ In sella al suo potente Drago di Carminio, Elspeth è letale sotto ogni aspetto. Manipola il campo di battaglia a distanza con le sue innate abilità magiche del Sapere della Morte per poi lanciarsi tra le fila nemiche con il suo Drago e la Falce Pallida a due mani.

Nuove unità:

⦁ I ranghi dell’Impero sono stati rafforzati da un assortimento di armamenti come la Nave Terrestre di Marienburg, il Carro a Vapore con Cannone a raffica, gli Intrepidi di Nuln, i Moschetti Hochland, i Cavalieri della Rosa Nera, il Mastro Ingegnere (Lord), l’Ingegnere (Eroe) e l’indomito Theodore Bruckner (Eroe leggendario).

TAMURKHAN, IL SIGNORE DELLE LARVE (NURGLE)

Tamurkhan è uno dei più grandi campioni di Nurgle. Un Bruko senziente all’interno del cadavere rigonfio e putrefatto di un potente Ogre Tiranno. Ha un solo scopo: diffondere morte e malattie nel nome del Signore della Peste.

Caratteristiche della campagna:

⦁ Capitribù di Tamurkhan: Tamurkhan deve radunare un’armata inarrestabile che porterà la Rovina nel mondo. Pertanto, intraprende un viaggio mortale per dominare e reclutare potenti signori della guerra da tutte le tribù del Caos e della Norsca, in modo da accrescere il potere della sua fazione.

Stile di gioco in battaglia:

⦁ Assediando il campo di battaglia sul suo imponente Drago-rospo e brandendo una formidabile ascia bipenne, Tamurkhan è un guerriero resistentissimo e letale in combattimento. La sua abilità Banchetto del Signore delle Larve si attiva alla sua morte, infliggendo danni che prosciugano la vita del nemico per costringerlo a restare un po’ più a lungo nel bel mezzo della battaglia.

Nuove unità:

⦁ I ranghi rigonfi di Nurgle trasudano forza con l’aggiunta di unità come Kayzk l’Insozzato (Eroe leggendario), il Condottiero del Caos di Nurgle (Lord), lo Stregone del Caos di Nurgle (Eroe), gli Ogri della Peste, i Cavalieri della Putrefazione, i Drago-rospi, i Pestigor e i Troll della Bile.

MALAKAI MAKAISSON, L’INGEGNERE SVENTRATORE (NANI)

Malakai Makaisson, sprezzante miscuglio di cervello e muscoli, era un membro della leggendaria Gilda degli Ingegneri prima di essere espulso per aver provocato un disastro. Dopo aver perso per sempre il suo onore, ha prestato il giuramento dello Sventratore con l’unico scopo di cercare la redenzione attraverso una morte dignitosa e sanguinolenta.

Caratteristiche della campagna:

⦁ Spirito di Grungni: gli eserciti di Malakai Makaisson marciano all’ombra del gigantesco macchinario conosciuto come Spirito di Grungni, una leggendaria aeronave che lo Sventratore ingegnere può potenziare in qualunque momento per aumentarne l’efficacia e persino per evocarla in battaglia.

⦁ Avventure di Malakai: mentre cerca la morte gloriosa a cui tutti gli Sventratori ambiscono, Malakai Makaisson si impegna in un’impresa rischiosa dopo l’altra per mettere alla prova le sue ultime invenzioni nelle battaglie più pericolose che riesce a provocare.

Stile di gioco in battaglia:

⦁ Malakai serve principalmente i Nani come Lord da supporto a distanza, lanciando esplosivi verso il nemico con la Bomba a Grappolo di Brace, facendoli a pezzi con il suo fucile a pompa e, se qualcuno si avvicina troppo, colpendoli in faccia con un’enorme chiave inglese.

Nuove unità:

⦁ L’eccellenza ingegneristica incontra il coraggio barbuto. Le fila dei Nani sono rafforzate da Garagrim Pugnodiferro (Eroe leggendario), Squartademoni (Lord), Sventradraghi (Eroe), Cercamorte, Falciagoblin, Schiantatuoni, Archibugieri Spararancori e Pirati Sventratori.

Insieme a Thrones of Decay è in arrivo la Patch 5.0 che include diversi contenuti gratuiti, importanti migliorie alla giocabilità e correzioni di bug, tra cui un Lord leggendario ancora da rivelare, un’unità Eroe, una nuova caratteristica della campagna sotto forma di Corona della nemesi e rivisitazioni della campagna per l’Impero, i Nani e Nurgle. Il contenuto per Total War WARHAMMER III – Thrones of Decay sarà disponibile all’acquisto sia come pacchetto che singolarmente.