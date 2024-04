Mortal Kombat 1: character trailer per Ermac e Mavado

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Mortal Kombat 1: il nuovo video punta i riflettori su Ermac, il kombattente scaricabile (DLC) che si unirà alla schiera dal 16 aprile in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack e sarà in seguito disponibile per tutti dal 23 aprile. Inoltre, il trailer mostra un’anteprima di Mavado, un nuovo combattente Kameo che può essere utile durante gli scontri grazie a una gamma di mosse di supporto. Mavado sarà disponibile come parte del Kombat Pack e come acquisto singolo a maggio 2024.

Ermac è un insieme di anime legate tra loro dalla magia nera di Quan Chi e destinate a funzionare come una mente collettiva. Ma l’incantesimo viene annullato temporaneamente quando Ermac è battuto da Mileena e la mente di re Jerrod, sovrano deceduto del Regno Esterno e una delle anime all’interno di Ermac, prende il controllo e si riunisce alla famiglia reale, aiutando l’Imperatrice Mileena a regnare. Alla fine, l’amalgama delle anime riprende il controllo ed Ermac si rifugia nelle ombre del Regno Esterno. Non essendo più schiavo di Quan Chi e senza alcun legame con la famiglia reale, deve trovare un futuro per il quale valga la pena combattere. In questo nuovo video viene mostrato il devastante set di mosse di Ermac, tra cui le sue abilità di teletrasporto e lievitazione e l’utilizzo di una legione di anime per afferrare, sollevare e sbattere a terra gli avversari.

Articoli Consigliati Stellar Blade: i character trailer di Adam e Lily Ascendant Provato: come riscrivere le regole del gioco

Il Kombat Pack di Mortal Kombat 1 include la skin del personaggio di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (già disponibile) e una settimana di accesso anticipato per i personaggi aggiuntivi giocabili Omni-Man (già disponibile), Quan Chi (già disponibile), Peacemaker (già disponibile), Ermac (dal 16 aprile), Homelander e Takeda Takahashi, oltre a cinque combattenti Kameo DLC (le date di lancio dei personaggi e dei Kameo in arrivo sono ancora da confermare). Il Kombat Pack è già disponibile come parte di Mortal Kombat 1 Premium Edition o può essere acquistato separatamente.

Mortal Kombat 1 è il più recente capitolo dell’acclamato franchise di videogiochi Mortal Kombat (qui la nostra recensione) sviluppato dal team di NetherRealm Studios. Con l’introduzione di un universo di Mortal Kombat rinato e con gli epici eroi e antagonisti reinventati come mai prima d’ora, Mortal Kombat 1 offre un ampio cast di combattenti leggendari con un passato completamente rivisto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Nitara e Reiko, insieme a una schiera di combattenti Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri. Mortal Kombat 1 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).