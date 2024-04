Stellar Blade: i character trailer di Adam e Lily

Sony continua a rilasciare brevi video focalizzati sui personaggi di Stellar Blade, il nuovo action con elementi souls in arrivo da parte di Shift Up. Dopo Tachy, adesso è il momento di approfondire le storie di Adam e Lily. Ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 5, a partire dal 26 aprile.

Adam è un predone che vaga per le lande desolate e passa le giornate a raccogliere risorse che possano aiutare a mantenere in vita la città di Xion e i suoi pochi abitanti umani. Lily, invece, un’ingegnere del 5° Squadrone Aviotrasportato inviato sulla Terra in una precedente spedizione. Una tecnica leale e abile, Lily si impegna ad aiutare EVE a distruggere i Naytiba, mettendo il suo talento a buon uso nell’aggiornare l’equipaggiamento di EVE.