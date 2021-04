Resident Evil Village: esteso il tempo della prossima demo!

Capcom ha annunciato una novità davvero succosa per Resident Evil Village. Come riportato dall’account Twitter ufficiale della serie horror, infatti, la demo finale dell’ultimo gioco sarà esteso, permettendo così ai giocatori di avere più giorni per provarla. Si tratta di una novità non da poco, considerando che ci sarà più tempo per poter giocare all’ultima incarnazione del titolo.

Come riportato sul social network, la demo finale di Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 1 maggio 2021 alle ore 2:00 italiane e sarà disponibile per circa 8 giorni. Terminerà infatti il 10 maggio successivo, espandendo così di oltre una settimana la possibilità di provare il nuovo titolo. Come specificato da Capcom, questo cambio è stato necessario grazie al feedback degli utenti, che chiedevano appunto una disponibilità più grande a livello temporale della versione di prova.

Le demo del nuovo titolo Capcom sono state molto apprezzate dagli utenti. Si tratta di uno di quei pochi giochi che al giorno d’oggi ha potuto ricevere questo trattamento. Nel corso della giorna odierna, infine, vi abbiamo dato un parere sulla demo Castello, che ha debuttato proprio lo scorso weekend: potete trovare le nostre opinioni seguendo questo link. Continuate a seeguire GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021