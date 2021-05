Back 4 Blood: presentati gli Sterminatori nel nuovo trailer

Il momento di un nuovo Left 4 Dead lo si attendeva con ansia. Chi più chi meno, dal sentito parlare al “masterare” l’FPS di Valve: tutti abbiamo sicuramente fatto, in un modo o nell’altro, il nostro personale incontro con l’FPS cooperativo che tanto ha dato al settore. Sebbene non sia precisamente un seguito diretto, Turtle Rock Studios, assieme a Warner Bros. Games mostrarono mesi fa il nuovo titolo, seguito spirituale del celebre Left 4 Dead, Back 4 Blood.

Da allora, le informazioni non sono mancate, con le ultime che arrivano al sistema di carte che potete trovare qui. Quest’oggi però, il team di sviluppo ci delizia con un nuovo video e stavolta tutto incentrato sui protagonisti dell’opera, gli Sterminatori. Questi saranno gli otto personaggi tra cui scegliere per, ovviamente, sterminare zombi a più non posso in Back 4 Blood.

Prima del video però, continuate a leggere qui sotto le varie descrizioni di ciascuno di loro. Intanto, vi ricordiamo che il titolo cooperativo per 4 giocatori, Back 4 Blood, arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC il 12 ottobre 2021.