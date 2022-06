Final Fantasy VII Rebirth: ecco quando arriva la seconda parte del remake

Si è appena svolto lo showcase che ha celebrato i 25 anni di uno dei titoli, forse il titolo, più noto di Square Enix, ovvero Final Fantasy VII: l’annuncio più atteso riguardava la seconda parte del remake, e ora sappiamo che Final Fantasy VII Rebirth, questo il nome, arriverà il prossimo inverno (quindi tra il 2023 e il 2024) su PlayStation 5. Ma andiamo con ordine.

Dopo l’ingresso di Yoshinori Kitase (executive producer della serie), è stato prima annunciato che Final Fantasy VII Intergrade arriva oggi 17 giugno anche su Steam, compatibile anche con Steam Deck.

Dopo una parentesi legata al merchandise, viene mostrato il trailer di Highway Star, terza stagione di First Soldier, il battle royale per dispositivi mobile.

Sempre per dispositivi mobile, viene mostrato un nuovo gameplay trailer di Ever Crisis, l’altro remake di Final Fantasy VII più simile, per stile grafico ed inquadrature, all’originale. Durante questo 2022 arriverà un closed beta test, sia su Android che su iOS.

Altro ritorno di un titolo legato al settimo episodio della serie: Zack torna infatti in Crisis Core Reunion, e si mostra tra combat system e cutscene. Il gioco arriverà quest’inverno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Steam.

La sezione finale dello showcase, come detto in apertura, se la prende l’attesissima seconda parte del remake, che si chiamerà Final Fantasy VII Rebirth, e arriverà il prossimo inverno (quindi ipoteticamente tra fine 2023 e inizio 2024) su PlayStation 5. Dopo il trailer, Kitase ha confermato che la serie completa sarà composta da 3 capitoli: Remake, Rebirth, e il terzo ancora non annunciato.

Qui sotto potete vedere tutta la live che ha festeggiato i 25 anni di FF7.