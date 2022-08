Apex Legends: gameplay trailer di Caccia

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer sulla prossima stagione in arrivo su Apex Legends, ovvero Caccia. Il filmato di oggi si concentra sul gameplay, dopo il trailer cinematico di pochi giorni fa, e potete vederlo a questo link.

La nuova stagione di Apex Legends arriverà il 9 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam. Porterà la nuova leggenda Vantage, aggiornamenti alla mappa Canyon dei Re, aumento del livello massimo e nuovo battle pass.

Questa la descrizione di Vantage sul sito ufficiale:

Xiomara “Mara” Contreras nacque sul gelido pianeta di Págos, dove da sempre vive da sola insieme alla madre survivalista Xenia. Non appena fu abbastanza grande da poter guardare attraverso il mirino e contemporaneamente raggiungere il grilletto, si rivelò subito un talento naturale con i fucili da cecchino. Xenia non era di molte parole, e l’unico modo che aveva trovato per rispondere alle incessanti domande della figlia era darle una copia dell’Enciclopedia delle Terre straniere, che Mara memorizzò da cima a fondo.

A 18 anni, Mara scoprì il relitto della G.D.S. Vantage. Contro la volontà di Xenia, ci entrò di nascosto e scoprì di essere stata ingannata. Sua madre non era cresciuta su Págos: ci era arrivata a bordo della G.D.S. Vantage come prigioniera. Dopo quell’incursione, la nave precipitò in un crepaccio, intrappolando e ferendo Mara. Sua madre riuscì a trovarla solo quando vide il piccolo pipistrello che Mara aveva salvato sorvolare sul crepaccio con il suo fischietto. Quando Xenia riuscì a raggiungerla, le sue ferite erano troppo profonde. Così, per salvarle la vita, fece partire un segnale di emergenza dalla nave, ma questo gesto le costò di nuovo la libertà.

Dopo essere guarita, Mara andò a trovare la madre in prigione, promettendole che avrebbe trovato un modo per liberarla. Temendo che sarebbe finita anche lei in prigione, Xenia la pregò di non farlo. Vedere sua figlia fare la sua stessa fine le avrebbe spezzato il cuore, così le chiese di tornare su Págos e dimenticare tutto il resto.

Ma Mara non era d’accordo. Non sapendo più cosa fare, non potendo tornare sul suo pianeta e non riuscendo a trovare un posto nella società, Mara ha trovato rifugio negli Apex Games. L’arena è la piattaforma ideale per attirare l’attenzione sulla causa di Xenia, nonché il luogo perfetto per fare quello che sa fare meglio: sopravvivere. Ha scelto il soprannome Vantage per raccogliere consensi e fare pressione su coloro che hanno il potere di liberare sua madre.

Vero nome – Xiomara “Mara” Contreras

Età – 18

Mondo d’origine – Págos

Abilità tattica – Volo di Echo

Abilità passiva – Lente rivelatrice