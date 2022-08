Xenoblade Chronicles 3: lo sviluppatore anticipa il futuro della serie

Xenoblade Chronicles 3 ha visto il suo debutto da pochissimo tempo ed è già un successo mondiale( è infatti il gioco più venduto del momento sull’eshop) e nonostante nella sua trama (pur essendo una storia a se stante) nasconda vari intrecci provenienti da vecchie storyline e che, quindi, mettono un punto a diversi interrogativi aperti nei capitoli precedenti e si concluda essa stessa alla fine del gioco; non segna tuttavia una fine definitiva per il franchise.

A prendere parola al riguardo sono il boss di Monolith Soft e il direttore senior Tetsuya Takahashi, tramite un’e-mail inviata ai clienti in Giappone da Nintendo. Ecco quanto dichiarato:

Xenoblade Chronicles 3 è stato definito il culmine dell’intera serie fino ad ora, ed è davvero il culmine.Noi di Monolith ci abbiamo messo tutto ciò che abbiamo coltivato negli ultimi dodici anni. È anche un punto di sosta per me. Questo titolo descrive la conclusione della storia di XC 3 iniziata con l’esperimento di Klaus. Sebbene sia una conclusione, ciò non significa che sia la fine della serie XC 3 . È solo un punto di sosta nella mia mente. Penso che tutti coloro che hanno giocato a questo titolo e alle storie aggiuntive nell’Expansion Pass possano immaginare cosa c’è in futuro per XC 3.