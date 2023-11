Sonic Superstars Speed Strats: SEGA pubblica il secondo episodio

SEGA ha pubblicato il secondo episodio di Sonic Superstars Speed Strats, una serie che fornisce trucchi e consigli per trarre il meglio dalle avventure nelle Northstar Islands. In questo episodio di Sonic Superstars Speed Strats, disponibile qui, i fan di Sonic scopriranno trucchi e consigli sulle fasi speciali di Sonic Superstars (trovate qui la nostra Recensione) e i poteri dell’Emerald che potenziano le abilità dei personaggi nel gioco:

Fasi speciali – Per raccogliere i Chaos Emerald e utilizzare i poteri dell’Emerald, i giocatori devono entrare in una fase speciale trovando uno degli anelli dorati giganti sparsi in ogni zona . Nelle fasi speciali il tempo è una risorsa limitata, per cui dovrai muoverti rapidamente ed efficientemente dondolandoti dai globi blu fluttuanti ed evitando ostacoli come bombe e pareti di cristallo mentre sei in cerca dei Chaos Emerald.

Poteri dell'Emerald – Una volta ottenuto un Chaos Emerald, i giocatori sbloccheranno una tra sette diverse abilità, Avatar, Proiettile, Visione, Acqua, Edera, Rallenta o Extra, in base al colore dell'Emerald. Una volta raccolti tutti i sette Chaos Emerald e ottenuti 50 anelli, ogni personaggio potrà usare la forma Super, diventando velocissimo e invulnerabile agli attacchi nemici. Anche se i poteri dell'Emerald possono essere usati una volta sola, quelli attivati in precedenza possono essere ripristinati a ogni palo stella.

Di seguito una panoramica del gioco, tramite SEGA:

Avventurati attraverso le mistiche Northstar Islands in questa nuovissima interpretazione della classica azione platform di Sonic in 2D. Gioca nei panni di Sonic, Knuckles ed Amy Rose e sprigiona nuovissimi poteri dell’Emerald per muoverti e attaccare in maniere inedite e dinamiche. Attraversa meravigliose ambientazioni mai viste prima, in solitaria o con un massimo di 3 altri giocatori, e impedisci al Dr. Eggman, a Fang e a un nuovo misterioso avversario di trasformare in badnik i mastodontici animali delle isole.

Sonic Superstars è disponibile in versione digitale e fisica, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, nonché in versione digitale su PC.