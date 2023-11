WWE SuperCard: disponibile la stagione 10

2K ha svelato oggi i dettagli della Stagione 10 di WWE SuperCard il gioco di carte collezionabili di Cat Daddy Games,

disponibile come aggiornamento gratuito scaricabile dall’App Store di Apple per i dispositivi iOS e su Google Play Store e

Amazon Appstore per i dispositivi Android.

Nella Stagione 10, la nuova modalità Campagna offre sfide strategiche e competizioni man mano che i giocatori

avanzano lungo il loro percorso e competono contro i loro amici e l’ampia community di giocatori. Tre diversi livelli di

difficoltà consentono una maggiore rigiocabilità.

I giocatori possono inoltre Creare e Forgiare carte di livello base, utilizzando componenti selezionati che si trovano in tutto

il gioco, per aiutarli a creare carte, completare la loro collezione o superare un livello particolarmente difficile. Con un

numero sufficiente di componenti, i giocatori possono creare carte specifiche.

La Stagione 10 di WWE SuperCard vanta quattro nuovi set di carte – Tempest, Detention, Noir e Crucible – che

contengono le più grandi SuperStar della WWE, tra cui Roman Reigns, The Undertaker, Becky Lynch, Bianca Belair e

molte altre. Nella nuova stagione le Superstar WWE sono fondamentali per la collezione delle carte. Anche il set di

partenza è stato portato al livello WrestleMania 39, ed è accompagnato da un sistema di adeguamento statistiche che

aumenta la risoluzione durante gli incontri.

La Stagione 10 introduce il Player Level System, un modo completamente nuovo e affidabile per guadagnare ricompense

e avanzare nel corso della stagione. I giocatori possono guadagnare XP mentre giocano e sbloccare l’accesso a nuovi

livelli di rarità man mano che raccolgono carte attraverso i draft, i pacchetti e le ricompense legate alle diverse modalità di

gioco.

Ulteriori aggiornamenti di WWE SuperCard includono una nuova camera di fusione e il SuperPull, un nuovo e evento

raro del tabellone dei draft che può offrire ai giocatori una carta del loro livello, oltre alla possibilità di vedere il counter per

sapere quando arriverà la carta migliore.