Doctor Who Speciale: il 60° anniversario con David Tennant

La serie cult di fantascienza Doctor Who, uno dei pilastri seriali della Cultura Pop, è tornata con tre episodi in questo speciale in onore del 60° anniversario della serie. Già a partire dallo scorso autunno, la BBC in collaborazione con Disney Branded Television hanno iniziato a mostrare una serie di trailer riguardanti tre nuovi speciali per il 60° anniversario della serie di Doctor Who, che andranno in onda a partire dal 25 novembre.

Vista quindi l’importanza di questo evento, vogliamo diffondere anche noi un piccolo speciale per Doctor Who in onore del 60° anniversario, che vedrà come protagonisti il Decimo Dottore (e Quattordicesimo), David Tennant, e con la sua compagna di viaggio Donna Temple-Noble, ovvero Catherine Tate.

Doctor Who speciale: trama della serie

Per chi non conoscesse la serie tv, è bene fare un piccolo ripasso prima di leggere oltre. La serie ha debuttato per la primissima volta nel lontano 1963, andando avanti ad oggi per ben sessant’anni. Il protagonista della serie è un alieno, il Dottore, almeno così si fa chiamare, un Signore del Tempo proveniente dal pianeta Gallifrey, che attraversa gli eoni rigenerandosi di continuo (motivo per cui il titolo di ogni Dottore è accompagnato prima dal numero, che si sussegue in ordine di apparizione).

I viaggi nel tempo, che hanno lo scopo di salvare l’universo e molto spesso la razza umana, avvengono tramite l’utilizzo del TARDIS, una macchina del tempo, e anche astronave, a forma di cabina telefonica blu della polizia, con la quale il Dottore si sposta nel corso della serie per intervenire laddove necessario. Un modo come un altro per attraversare le linee del tempo, dopo tutto, originale come può essere scovare la presenza di altri alieni usando un cacciavite sonico.

I protagonisti e il ritorno di David Tennant

Perché è così importante il ritorno di David Tennant in Doctor Who? Vista la longevità della serie, infatti, il protagonista e la sua compagna di viaggio cambiano in continuazione, e ogni Dottore ha un volto, e un attore, diverso. Dopo averci deliziato come Decimo Dottore, Tennant è infatti tornato in qualità di Quattordicesimo Dottore, annunciando l’arrivo degli episodi un anno esatto fa.

Tennant, quindi, andrà a riprendere le sue avventure per un breve periodo insieme a Donna Temple-Noble, prima di lasciare il testimone alla successiva incarnazione, il Quindicesimo Dottore, che apparirà per la prima volta nella nuova stagione in streaming su Disney+ durante le feste natalizie, aprendo poi il 2024 con la nuovissima stagione di Doctor Who.

I tre episodi speciali: titoli, date, e novità

Dopo molto tempo, qualcosa sta per tornare…

Per chi ama Doctor Who, David Tennant e Catherine Tate hanno rappresentato due dei più amati protagonisti della serie, e torneranno in questi episodi speciali, per affrontare uno dei nemici più crudeli contro cui si sono mai scontrati, ovvero il Giocattolaio, ruolo assunto dall’attore Neil Patrick Harris, il cui talento come villain è stato ampiamente mostrato nel trailer ufficiale.

Gli episodi che vedranno il ritorno di Tennant e Tate sono tre: The Star Beast, in onda il 25 novembre; Wild Blue Yonder, in onda il 2 dicembre, e infine The Giggle, il 9 dicembre. Con quest’ultimo episodio si chiuderà questa parentesi del Quattordicesimo Dottore, che lascerà il testimone come Dottore a Ncuti Gatwa e alla sua nuova compagna di viaggio ufficiale, interpretata da Millie Gibson, della quale abbiamo avuto modo di parlare qui.

Il primo episodio, The Star Beast, è stato infatti mandato in onda poche ore fa, ed è stato discusso all’interno del Podcast dedicato alla serie, dove Join Christel Dee, Tyrell Charles e Juno Dawson hanno commentato i dettagli dello speciale, e continueranno a farlo negli episodi successivi. Inoltre, è stato diffuso un video dietro le quinte del primo episodio, in cui è stata ripercorsa tramite il team di produzione e gli attori tutta l’atmosfera, che ha richiamato la grande energia delle avventure del Decimo Dottore e di Donna Temple-Noble, facendo tornare all’azione una volta ancora un’intera famiglia, coinvolgendo tutti i reparti, dallo showrunner fino agli stessi attori.

Sul sito ufficiale Youtube di Doctor Who e della BBC, continuano ad essere diffusi nuovi aggiornamenti, come anche il trailer del secondo episodio, che seguirà sicuramente importanti e future novità. In attesa di questo momento, vi invitiamo a raccogliere tutte le informazioni necessarie per rimettersi in pari con la serie, e godersi questi tre episodi, che celebreranno il sessantesimo anniversario di Doctor Who.

Possiamo dare da oggi, 25 novembre, ufficialmente il via alle ultime avventure del Decimo – o Quattordicesimo, che dir si voglia, – Dottore, prima dell’arrivo del nuovo protagonista, che aprirà l’anno con un nuovo ciclo di questa imperdibile e impareggiabile serie televisiva. Come al solito, rimaniamo in attesa di nuovissimi aggiornamenti.