Steam: i saldi invernali 2023 si mostrano in un trailer

Valve ha pubblicato un nuovo trailer per celebrare gli imminenti saldi invernali di Steam. I saldi, che inizieranno il 21 dicembre e proporranno giochi a prezzi scontatissimi fino al 4 gennaio, includeranno molti titoli per PC a prezzi inferiori.

In base al trailer, alcuni dei giochi che possiamo aspettarci di vedere a prezzi scontati sono TheHunter: Call of the Wild, The Witcher 3: Wild Hunt, BattleBit Remastered, Satisfactory, Pummel Party, Dwarf Fortress, Euro Truck Simulator 2, Atomic Heart, Starship Troopers: Extermination, New World, AEW: Fight Forever, Bomb Rush Cyberfunk, The Front e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Alla fine del trailer vengono mostrati altri giochi che saranno probabilmente in vendita, da titoli indie di nicchia come Xenonauts 2 e Terra Invicta a titoli più noti come Triangle Strategy, Blasphemous 2 e Celeste. Stando alla grafica, anche Baldur’s Gate 3 potrebbe essere disponibile con uno sconto durante i saldi.

Gli Steam Winter Sale celebreranno anche le principali uscite videoludiche del 2023 con la rivelazione dei vincitori degli Steam Awards in categorie come Gioco dell’anno, Lavoro d’amore e Miglior colonna sonora, tra le altre.