Speciale City Hunter – il Film: torna in scena il mitico Ryu Saeba

City Hunter arriva con un film animato tutto nuovo, dal titolo City Hunter The Movie: Angel Dust, che ci porterà all’interno di una nuova avventura per Ryo e Kaori, che vogliamo omaggiare in questo Speciale City Hunter – il Film.

Ryo Saeba e Kaori Makimura, il duo chiamato City Hunter, tornano sugli schermi in un film tutto nuovo che sarà disponibile nelle sale dal 19 al 21 febbraio. Un appuntamento attesissimo dai fan del manga originale, uscito per la prima volta nel 1985, e dal quale sono stati tratti l’anime, videogiochi e persino film animati e live-action.

Speciale City Hunter – Il Film: le origini del manga

Uscito nel 1985 e creato dalla penna di Tsukasa Hōjō, City Hunter è uno dei manga più conosciuti e amati nel genere shōnen, sebbene un po’ atipico rispetto alle altre opere appartenenti al genere, che porta in scena le avventure del duo composto da Ryo Saeba e Kaori Makimura, un gruppo indipendente che presta servizio come guardia del corpo o investigatore privato, che attraversano un caso dopo l’altro tra azione e avventura, condite con una spolverata di umorismo.

City Hunter è uno dei pilastri per i manga degli anni ’80 e ’90, insieme a Cowboy Bebop e Gintama, i quali ancora oggi rilevano una grande importanza tra le pubblicazioni attuali, e verso i quali gli appassionati dimostrano ancora un profondo affetto, che nel caso di City Hunter ha portato poi alla realizzazione del film Angel Dust.

Il percorso del franchise infatti ha origine proprio nel 1985, come già detto, ma è proseguito nel corso degli anni tra film, uno famoso è del 1993, spin-off e sequel come ad esempio Angel Heart, pubblicato per la prima volta nel 2001, che attraversa gli eventi del manga in modo diverso, come fosse un sequel ambientato in un universo a sé stante. Sono stati fatti anche due live-action di City Hunter, uno francese e uno nuovo giapponese che uscirà quest’anno per Netflix.

La trama del film

City Hunter – il Film: Angel Dust è stato realizzato da Kenji Kodama, e racconta una nuova impresa del duo di investigatori, che rappresenta l’epico finale dell’opera.

Credendo inizialmente di lavorare per un caso semplice alla ricerca di un gatto scomparso della video creator Angie, dopo un attentato alla vita di quest’ultima, il duo si ritrova invischiato in una guerra tra sicari, a causa della scoperta di una tecnologia oscura chiamata Angel Dust, che trasforma chi la assume in un super soldato. In questa lotta pericolosa Ryo e Kaori Makimura si impegnano per cercare di sventare la possibile minaccia e salvare ancora una volta la città.

Le brevi sequenze del trailer ci riportano un po’ indietro negli anni, mantenendo intatto lo stile di animazione e narrazione dell’opera originale, svelando lo scopo di quest’ultima avventura di Ryo Saeba, ovvero affrontare i suoi fantasmi e smettere di scappare dal passato. La pellicola celebra i 35 anni della serie animata e degli anelli ai quali si aggancia, come ad esempio Occhi di gatto, le cui protagoniste faranno un cameo nel film.

I personaggi e le novità sul film

Ovviamente, non potranno mancare Saeba e Makimura, oltre ai principali personaggi dell’opera originale come Miki e Falcon. Tuttavia è stato rivelato che le sorelle Kisugi, protagoniste di Occhi di Gatto, altro capolavoro di Hōjō, faranno un’apparizione all’interno del nuovo film Angel Dust, e ciò non ci dovrebbe stupire: le due opere infatti fanno parte dello stesso universo narrativo, e le tre sorelle sono già apparse nel precedente film City Hunter: Private Eyes.

La vera novità di questo film, infatti è rappresentata non tanto dal cameo del trio Occhi di Gatto, quanto più dalla presenza nel “cast”, del mitico Lupin III, creato da Monkey Punch, e del suo entourage con Jigen e Tama. Questo evento rappresenta il primo incontro del ladro gentiluomo con il duo City Hunter, anche se Lupin era già apparso in Occhi di Gatto. Insomma, un incontro speciale che celebra uno dei cross-over più belli della storia dei manga – subito dopo l’incontro di Dragonball e One Piece, probabilmente.

Insomma: tra sparatorie, inseguimenti ed esplosioni, l’epilogo di City Hunter vi aspetta al cinema il, 20 e 21 febbraio 2024, per concludere insieme la storia di questa opera. Come sempre rimaniamo in attesa di nuovi entusiasmanti aggiornamenti.