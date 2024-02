Dolls Nest: l’action con mecha girl arriva nel 2024

Nitro Plus ha annunciato che Dolls Nest, action 3D in cui è possibile personalizzare mecha girl ed esplorare un mondo in rovina, arriverà su Steam nel 2024 (data precisa non svelata). Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Dolls Nest è un gioco d’azione in 3D in cui si controlla una ragazza mecha che esplora il gigantesco mondo della fabbrica di Hod nel suo viaggio alla scoperta della verità. Hod, il mondo in cui si vive, è un enorme cratere che pullula di unità corazzate. Macchine rotte ed edifici in rovina sono disseminati nel suo paesaggio. Ma il destino può essere crudele. Se volete sopravvivere in questo mondo in rovina, dovete cercare risorse sul territorio. Utilizzate i pezzi e gli oggetti che trovate durante il vostro viaggio e superate le prove che vi attendono.

Combattimento

Schivare e usare le armi consuma energia.

Assicuratevi di gestire bene la vostra energia e di evitare di esaurirla nel bel mezzo di un combattimento.

Esplorazione

Cercate di sconfiggere il boss dell’area e di scoprire nuove aree inesplorate.

Lungo il percorso possono anche scattare alcuni eventi.

Personalizzazione

Le unità telaio possono essere sostituite e personalizzate.

Scegliete le parti più adatte alla situazione.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Dolls Nest.