Castlevania AGA, frusta e vampiri su Amiga!

Castlevania AGA è un progetto decisamente interessante per chi ama l’immortale 16 bit targato Commodore e la leggendaria saga di Castlevania. Si tratta infatti di un recente remake del primo episodio ad otto bit visto su Famicom Disk System e Nintendo Entertainment System nell’ormai lontano 1986, che adesso è pronto per girare sui circuiti Amiga, ed in particolare sui sistemi Amiga 1200, Amiga 4000 e la console Amiga CD32, per i quali è stato progettato. Si, lo sappiamo, nello stesso anno è uscito in Giappone anche Vampire Killer per sistemi MSX, quindi il primato è conteso, e potete ripassare le origini della saga a questo LINK. Il remake, realizzato da Dante Retro Dev è già stato rilasciato alla fine dello scorso anno sul sito ufficiale, che trovate in questa pagina, all’interno del portale specializzato ITCH.IO. Solo in questi giorni, però, sono state aggiunte interessanti novità.

Articoli Consigliati Mac 40th Anniversary, Macintosh compie 40 anni Lightsynth 2024, Jeff Minter di nuovo al lavoro

Castlevania AGA è un remake amatoriale di un titolo ad otto bit, ma come ci racconta lo stesso autore, mescola alcune caratteristiche del titolo di culto Castlevania X68000, uscito per l’home computer nipponico Sharp X68000, e conosciuto in Europa grazie al remake Castlevania Chronicles al Castlevania originale per NES, creando un risultato finale davvero gradevole e dotato di una giocabilità eccezionale, degna degli originali Konami. Tirate quindi fuori il vostro Amiga preferito e preparatevi a combattere i vampiri nello splendore del Motorola 68000. Se non possedete i sistemi originali o semplicemente trovate più comodo utilizzare il moderno Windows 10, nessuna paura, perché nella pagina è presente anche una comoda versione download del gioco customizzata, con emulatore incorporato pronta da giocare subito, oltre ad una speciale edizione della ROM compatibile con TheA500 Mini. Nel video che trovate di seguito sono incluse le istruzioni per l’utilizzo ed il download del gioco.