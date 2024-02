Nintendo Switch 2 avrà chip NVIDIA personalizzato e retrocompatibilità?

I rumors sulla prossima console di Nintendo continuano ad aumentare di giorno in giorno e, sebbene la stessa società giapponese non abbia ancora detto nulla su Nintendo Switch 2 in veste ufficiale, le fughe di notizie continuano a insistere sul fatto che la console sarà lanciata nel 2024 e verrà annunciata a marzo.

Un nuovo rapporto pubblicato da Reuters ora afferma la stessa cosa. Secondo il rapporto, che cita una fonte anonima, la prossima console di Nintendo verrà lanciata quest’anno, contribuendo ad una crescita significativa per il mercato dei chip personalizzati per videogiochi. Presumibilmente, il successore dello Switch presenterà un chip Nvidia personalizzato. Considerando il fatto che lo Switch stesso utilizza un chip Nvidia Tegra X1 personalizzato, molti avrebbero previsto la stessa cosa.

Inoltre, un altro rapporto conferma il supporto per la retrocompatibilità. Come riportato da Universo Nintendo, parlando al podcast OX do Controle, il creatore di contenuti PH Brazil – che si dice abbia un track record costante con fughe di notizie relative a Nintendo – ha affermato che non solo Switch 2 presenterà versioni sia digitali che fisiche. compatibilità con il suo predecessore, consentirà inoltre agli sviluppatori di applicare miglioramenti tecnici ai giochi esistenti nella libreria di Switch quando vengono riprodotti sulla console di nuova generazione. È interessante notare che l’eminente insider NateTheHate ha confermato almeno parzialmente alcuni dettagli qui, affermando su ResetEra che sono in corso i test per le funzionalità di compatibilità con le versioni precedenti di Switch 2 e che la funzionalità è disponibile per gli sviluppatori partner. Resta però da vedere se la console consentirà effettivamente i suddetti miglioramenti.

