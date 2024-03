Halo: su YouTube il primo episodio integrale della seconda stagione del serial

Paramount+ ha deciso di deliziare il suo vasto pubblico offrendo un’anteprima esclusiva della serie Halo. L’episodio inaugurale della seconda stagione è ora fruibile gratuitamente su YouTube, con doppiaggio italiano incluso. Questo atteso regalo segue l’anteprima mondiale dei primi due episodi avvenuta giovedì 8 febbraio sulla piattaforma streaming, accessibile in tutti i territori in cui è disponibile Paramount+. Nella nuova stagione, il leggendario Master Chief John-117 conduce la sua squadra di Spartan contro la spaventosa minaccia aliena dei Covenant. Dopo un evento scioccante su un mondo desolato, John è pervaso da una sinistra premonizione: la guerra sta per subire una svolta drammatica. Pur di dimostrare una verità che nessun altro accetta, rischia tutto per avvertire l’umanità del pericolo imminente: i Covenant si preparano a colpire la roccaforte dell’umanità. Con la galassia sull’orlo del precipizio, John intraprende un’odissea alla ricerca della chiave per la salvezza o la perdizione dell’intera razza umana: l’Halo.

Sotto la guida dello showrunner e produttore esecutivo David Wiener (acclamato per Brave New World), la serie si dipana nell’universo epico che ha debuttato nel 2001 con il leggendario gioco per Xbox, continuando poi con una serie di trionfi. Intrecciando storie personali coinvolgenti con azione, avventura e una visione futuristica accattivante, la serie Halo rappresenta uno scontro epico nel 26° secolo tra l’umanità e i Covenant. Nel cast, spiccano Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief, Spartan-117, e Natascha McElhone nei panni della dottoressa Halsey, che ricoprono anche il ruolo di produttori. Tra i membri del cast che tornano, ci sono volti noti come Jen Taylor nel ruolo di Cortana, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy e Danny Sapani. Le nuove aggiunte includono Joseph Morgan nel ruolo di James Ackerson, un abile agente dei servizi segreti dell’UNSC, e Cristina Rodlo nei panni di Talia Perez, un’esperta di linguistica nell’UNSC Marine Corps. Laera, interpretata da Fiona O’Shaughnessy, fa ritorno come confidente e compagna di Soren, mentre il loro figlio Kessler, interpretato da Tylan Bailey, cresce in un ambiente insolito ma relativamente tranquillo, nonostante le sfide che lo attendono.

