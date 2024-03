Fallout: Prime Video rilascia la prima clip dal serial

Prime Video svela un’anticipazione esclusiva della sua attesissima serie post-apocalittica Fallout, attingendo dall’eccezionale universo dei videogiochi retro-futuristici. La nuova serie, che riflette fedelmente la complessità del mondo espanso del videogioco e il suo tipico umorismo dark, introduce spettatori a personaggi originali mentre affrontano le sfide del mondo distorto e pericoloso nato dalle radiazioni nucleari. In questa avventura, vediamo Lucy (interpretata da Ella Purnell), una residente del Vault, lottare per sopravvivere nel desolato scenario post-apocalittico. Il pubblico ottiene un primo assaggio dei personaggi di Moldaver (Sarita Choudhury) e Ma June (Dale Dickey). Gli otto entusiasmanti episodi saranno disponibili in anteprima esclusiva su Prime Video dall’11 aprile, un giorno prima rispetto alla data precedentemente annunciata.

I primi tre episodi della serie sono diretti da Jonathan Nolan della Kilter Films. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner ricoprono ruoli di executive producers, autori e co-showrunners. La produzione di Fallout è a cura della Kilter Films, con Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producers. Tra gli altri executive producers, figurano Athena Wickham della Kilter Films, Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Il cast di spicco include Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e Kilter Films in collaborazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. Tra i membri del cast, troviamo anche Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O’Hagan e Xelia Mendes-Jones. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in streaming in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Fallout, tratta da uno dei più grandi franchise di videogiochi di sempre, narra le vicende di sopravvissuti e perduti in un mondo che ha perso quasi tutto. Dopo due secoli dall’apocalisse nucleare, gli abitanti dei rifugi antiatomici si trovano costretti a confrontarsi con il desolato panorama contaminato dalle radiazioni. Lì, scoprono un universo sorprendentemente complesso, eccentricamente bizzarro e straordinariamente violento. Ella Purnell interpreta Lucy, una giovane dallo spirito tenace che, dal conforto del Vault, si trova a fronteggiare le avversità del mondo esterno. Aaron Moten assume il ruolo di Maximus, un valoroso soldato desideroso di ristabilire la giustizia nella terra desolata insieme alla Confraternita d’Acciaio. Infine, Walton Goggins incarna Ghoul, un misterioso cacciatore di taglie dall’oscuro passato intriso di duecento anni di storia post-nucleare.