South Park Snow Day Recensione: non è un gioco da ragazzi

Nel 1998, la controversa serie animata South Park fece il suo ingresso nel mondo dei videogiochi con un singolare tie-in, che proponeva un divertente scontro con armi di ogni tipo, fra cui guarda caso delle letali palle di neve, tra alcuni dei personaggi principali della serie (Kyle, Cartman, Kenny e Stan su tutti) e orde di nemici indiavolati. Con il passare degli anni, il franchise si è notevolmente espanso grazie agli sforzi di Matt Stone e Trey Parker, che hanno fondato uno studio dedicato allo sviluppo di giochi per dispositivi mobili, console e PC. Dopo una pausa di qualche anno, e grazie alla sinergia con Ubisoft e Obsidian, il 2014 ha visto l’arrivo di The Stick of Truth, un gioco di ruolo a turni che riproduceva fedelmente l’estetica della serie televisiva, al quale ha fatto seguito Scontri Di-Retti (Fractured Butt Whole), entrambi basati su trame parallele al cartone animato, che offrivano esperienze indimenticabili per gli appassionati. Sette anni dopo, e successivamente al rilascio di Phone Destroyer per dispositivi mobili, Stone e Parker hanno introdotto un nuovo capitolo videoludico, South Park Snow Day, stavolta senza il coinvolgimento di Ubisoft ma con la collaborazione di THQ Nordic, che lo ha annunciato nel 2022 durante un evento di presentazione interno. Alla guida dello sviluppo c’è il team di Question, che affronta la sua prima grande sfida dopo alcuni progetti minori. Il gioco si distingue per essere un’avventura cooperativa multiplayer, con una trama inedita e un rinnovato design grafico. Il risultato è un progetto sicuramente promettente, che tuttavia non sembra aver raggiunto pienamente le aspettative, e se vorrete seguirci in questa baraonda innevata cercheremo di raccontarvi il perché.

Articoli Consigliati Cyberpunk 2077 giocabile gratuitamente, ma solo per un breve periodo Stellar Blade: la demo arriva a fine marzo

South Park Snow Day: l’inverno sta arrivando… o forse no?

Per comprendere la narrazione dietro South Park Snow Day, è essenziale capire cosa significa un “giorno di neve” nel contesto culturale statunitense. Questa espressione indica una giornata, per l’appunto, in cui le attività quotidiane come scuola e lavoro d’ufficio vengono interrotte per condizioni atmosferiche particolarmente avverse, grazie alle quali i più giovani di solito ne approfittano per dilettarsi nella neve. Nell’incipit animato del videogioco, una bufera di neve investe South Park, costringendo alla chiusura degli istituti scolastici. Cartman, indossando nuovamente il mantello del mago, proclama ai vicini che è giunto il momento di divertirsi, data la sospensione delle attività didattiche. Tra i convocati da Eric figura anche il New Kid (il “nuovo arrivato” nelle edizioni italiane dei precedenti titoli), che si aggrega alle forze di Cartman per avventurarsi in una missione intrisa di umorismo e dotata di una sceneggiatura gradevole, impreziosita dalla partecipazione del cast originale e dai personaggi iconici della serie televisiva. Nonostante l’abbandono della progettazione bidimensionale e dell’ambiente di gioco aperto, a favore di una cartografia urbana segmentata in aree accessibili esclusivamente durante le missioni, South Park Snow Day mantiene la sua tipica satira e un testo fedele allo spirito dello show. Le battute acute e l’umorismo pungente non mancano, grazie anche al contributo dei doppiatori originali. Il gioco è ricco di allusioni satiriche che si trasformano in elementi ludici concreti, oltre a includere numerosi riferimenti alla cultura geek, in particolare a Dungeons & Dragons e ai giochi di carte collezionabili. Se c’è un aspetto che il gioco preserva è proprio l’essenza beffarda dell’originale, capace ancora oggi di sorprendere e provocare con idee brillanti. Tuttavia, questo si traduce in una meccanica di gioco che, forse, avrebbe potuto essere concepita diversamente.

La meccanica di South Park Snow Day si ispira a modelli ludici consolidati nel tempo, come evidenziato da titoli quali Dungeons & Dragons Dark Alliance. Il gioco si configura come un’avventura cooperativa per quattro partecipanti, che offre anche la modalità in solitaria con l’integrazione di bot assistenti nelle battaglie. I partecipanti assumono il ruolo del New Kid, incaricato di perseguire obiettivi specifici, avvalendosi di un ampio repertorio di armamenti e incantesimi. Nonostante ciò, le dinamiche dell’azione tendono alla ripetitività: le missioni prendono avvio da un hub centrale e procedono attraverso lo scontro con nemici numerosi fino al raggiungimento di nuove aree e obiettivi, culminando in battaglie contro boss di varia ispirazione. Sebbene l’esperienza possa risultare piacevole, specialmente in compagnia di amici appassionati della serie, si nota una regressione rispetto alle precedenti iterazioni RPG single player del franchise, caratterizzate da un mondo esplorabile e sfide complesse. Se non altro, South Park Snow Day riesce a distinguersi per la profondità del suo design. L’innovativo utilizzo di carte collezionabili introduce un elemento di strategia e bilanciamento, facendo eco alle interazioni dei precedenti titoli della serie e alla potenza soverchiante dei giocatori. Per garantire un’esperienza equilibrata, gli sviluppatori hanno implementato un sistema di potenziamenti e carte “Bullshit”, quest’ultime caratterizzate da una forza smisurata. Tale meccanismo è adottato anche dagli avversari. Con il progredire del gioco, ulteriori carte, da quelle comuni a quelle leggendarie, vengono rese disponibili da Jimmy, consentendo ai giocatori di accrescere la propria potenza e affrontare con maggiore serenità le sfide proposte dal gioco.

Divertimento rinfrescante, ma risate a denti stretti

Come anticipato, il loop ricreativo alla lunga diventa monotono e poco coinvolgente, il che si riflette anche nella componente tecnica. Dal punto di vista grafico, il gioco si presenta con una grafica tridimensionale gradevole e omaggia i classici della PlayStation, mantenendo tuttavia una robusta definizione. Gli errori tecnici, come bug e blocchi del sistema, sono minimi. Tuttavia, la problematica principale risiede nella gestione della telecamera, che non soddisfa le necessità dei giocatori, specialmente quando si trovano di fronte a grandi gruppi di avversari. La confusione delle battaglie è acuita da angolazioni di ripresa non ottimali, che costringono a frequenti aggiustamenti manuali per seguire l’azione. Anche l’aspetto audio del gioco lascia a desiderare, con una colonna sonora e degli effetti sonori che non emergono per originalità o impatto, escluso qualche sporadico intervento di Cartman e Butters via audio. Il doppiaggio, realizzato dal cast originale della serie, è un punto di forza. Si segnala, però, l’assenza di doppiaggio e sottotitoli in italiano, richiedendo quindi agli utenti una certa pazienza per apprezzare appieno l’avventura. Questa scelta è comprensibile considerando l’assenza di un grande editore e la nicchia di riferimento del gioco, rendendo la localizzazione in italiano non prioritaria.

Recentemente, Matt Stone e Trey Parker hanno espresso con estrema schiettezza la loro visione: South Park Snow Day rappresenta un salto nel buio. Il gioco, frutto della loro creatività, si afferma come un’opera lineare e coerente, capace di conquistarsi un posto nel cuore degli estimatori della serie. Il gameplay cooperativo è efficace, le sfide sono equilibrate e l’esperienza complessiva è adeguata. È importante sottolineare che, a differenza de Il Bastone della Verità e Scontri Di-Retti, questo titolo si configura come un’opera secondaria, che verrà perfezionata nei mesi a venire sulla base dei riscontri della comunità. Sebbene l’essenza del titolo rimanga invariata, THQ Nordic e Question si impegneranno a modellare l’identità del gioco, integrando nuovi contenuti e affinando gli aspetti già apprezzati. South Park Snow Day è di fatto un live service, proposto a un prezzo accessibile e rivolto a un pubblico già appassionato della serie e pronto a immergersi in nuove avventure. La valutazione finale dipenderà dalla versione disponibile al lancio il 26 marzo 2024, ma abbiamo ragione di credere che il progetto potrebbe evolversi con criterio nel tempo, alla ricerca di un equilibrio purtroppo ancora imperfetto in questo esordio non proprio brillante.

Piattaforme: Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Question

Publisher: THQ Nordic

Data d’uscita: 26 marzo 2024

Le sfaccettature più grezze di South Park Snow Day rappresentano anche la sua nota dolente, per quanto la narrazione pungente e le battute al fulmicotone che caratterizzano la serie trovino ampio spazio anche nel contesto videoludico. Ed è un peccato, perché si intravede una scintilla di genialità dietro ad un comparto tecnico ben poco ammirevole e una struttura di gioco che si scioglie come neve al sole della tediosità dopo una manciata di ore. Per questo non ce la sentiamo di stroncarlo totalmente, e restiamo fiduciosi ad attendere i prossimi, promessi, aggiornamenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.