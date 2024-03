Gran Turismo 7: tre nuove auto e molto altro nell’aggiornamento 1.44

Giocatori di Gran Turismo: l’aggiornamento 1.44 per Gran Turismo 7 è ora disponibile e questo mese vi aspettano molti nuovi emozionanti aggiornamenti, compreso il ritorno della leggendaria Toyota GT-One (TS020) ‘99! Nuovi menu del Café GT, 3 nuovi Circuiti mondiali e il GT Auto Livery Editor per un tempo limitato vi faranno sicuramente correre questo mese. Continuate a leggere per ulteriori dettagli.

Audi R8 Coupé V10 plus ’16

(Può essere acquistata su Brand Central)

La seconda generazione di auto sportive che vanno su strada di Audi con lo stesso nome della R8 vincitrice di Le Mans. Originariamente un prototipo di auto da corsa per Le Mans, il nome e la tecnologia della “R8” sono state utilizzate per creare l’auto da strada R8 che ha fatto il suo debutto nel 2006. L’automobile ha ottenuto fama internazionale e un modello di seconda generazione è stato introdotto nel 2016. Sebbene dietro questo nuovo modello ci siano gli stessi concetti chiave, utilizza nuove versioni della leggera Audi Space Frame realizzata con materiali leggerissimi e il sistema con trazione integrale full-time “quattro”. Nonostante sia esteticamente simile al suo predecessore sotto vari punti di vista, quasi tutti i dettagli esteriori sono diversi. Continuando come il modello precedente, il motore è un V10 atmosferico da 5,2 litri. Tuttavia, anche il nuovo modello base di R8 produce 539,8 CV con un miglioramento di 15 CV rispetto al predecessore. La nuova serie include anche il modello ad alte prestazioni “R8 V10 Plus” che utilizza lo stesso motore per un massimo di 610 CV e aggiunge come standard un’ala posteriore fissa e un differenziale meccanico.

Lamborghini Urus ’18

(Può essere acquistata su Brand Central)

La risposta di Lamborghini al boom globale dei SUV. Presentata nel 2018 in risposta al boom globale dei SUV, la Urus è un “Super SUV” di Lamborghini, il rinomato produttore di auto sportive super. Realizzata con linee eleganti e un design tagliente simile a modelli mid-ship della stessa generazione di Lamborghini, l’automobile è basata su una versione regolata in modo particolare della piattaforma utilizzata su altri modelli di SUV a taglia regolare del Gruppo Volkswagen. Davanti vi è installato un motore biturbo V8 da 4 litri, il primo motore a sovralimentazione mai utilizzato in una Lamborghini, che produce 649,8 CV e 68,68 kgfm. La trasmissione è un sistema a trazione integrale full-time con distribuzione fronte retro 40:60 di default, che può essere modificata da 70:30 a 13:87 a seconda della situazione. Inoltre, l’auto ha sospensione aerea adattiva, sterzata posteriore e controllo dinamico della trazione per mettere a punto il tipo di gestione e svolta giusta per un super SUV. Ha anche modalità di guida opzionali per la guida fuori strada e nel deserto. La sua abilità di accelerare da 0 a 99,9 kmh in 3,6 secondi, da 0 a 200kmh in 12,8 secondi e una velocità massima di 304,9 kmh le ha fatto veramente guadagnare il titolo di SUV più veloce del mondo al suo debutto.

Toyota GT-One (TS020) ’99

(Può essere acquistata presso Auto Leggendarie)

L’auto da corsa di durata Toyota che ha ottenuto una vittoria nella sua classe a Le Mans nel 1999. Nei primi anni ‘90, Toyota aveva intenzione di vincere la 24 Ore di Le Mans con la sua auto da corsa TS010 Gruppo C. Sono seguiti diversi anni infruttuosi, ma l’azienda ritornò per la stagione 1998 con la Toyota GT-One (TS020). Nei suoi giorni di corsa Gruppo C, Toyota sviluppava le sue auto da corsa quasi esclusivamente in Giappone. Tuttavia, rividero i loro piani e affidarono il progetto al gruppo in carica delle loro attività al Campionato del mondo rally, la TTE (Toyota Team Europe) basata in Germania per ottenere di nuovo la vittoria nella 24 Ore di Le Mans. La nuova auto per Le Mans, la GT-One, era stata progettata da Andre De Cortanze, un progettista geniale di auto da corsa con un curriculum brillante in gare motoristiche d’eccellenza come F1, Le Mans e WRC. De Cortanze ha progettato la Peugeot 905B, la prima automobile Peugeot Gruppo C ad ottenere la vittoria a Le Mans nel 1992 e 1993, e incorporò le più recente scoperte tecnologiche F1 nel design dell’auto GT-One di Le Mans. La scocca della carrozzeria di composito di carbonio è stata sviluppata per la performance aerodinamica e ha lo stesso motore turbocompressore biturbo V8 da 3,6 litri sviluppato negli anni Gruppo C dell’azienda. La sospensione ha braccia molto lunghe sia davanti che dietro, permettendo una geometria di sospensione ideale.

Café / Extra Menus

È stato aggiunto il seguente menu: Extra Menu No. 37: Jaguar (dal Livello collezionista 41)

World Circuits (Event)

Sono stati aggiunti i seguenti nuovi eventi a “Circuiti mondiali”:

Coppa Clubman europee 600 – Blue Moon Bay Speedway – Infield A Reverse

Lega Schwarzwald – High Speed Ring Reverse

World Touring Car 900 – 24 Heures du Mans race track

GT Auto / Livery Editor

Per un periodo di tempo limitato sono disponibili gli sticker della serie televisiva animata ufficiale “HIGHSPEED Étoile”!

Per un periodo limitato, 26 sticker composti da 8 con il logo del titolo e 18 sticker dei personaggi della serie televisiva animata giapponese “HIGHSPEED Étoile” saranno disponibili tra le decalcomanie di default del Livery Editor. (*) La serie televisiva animata “HIGHSPEED Étoile” che rappresenta un mondo di sport motoristici nel futuro prossimo andrà in onda in Giappone a partire da aprile 2024. Per ulteriori dettagli visitate il sito ufficiale presso https://highspeed-etoile.com. Vi aggiorneremo con le informazioni riguardanti il periodo di disponibilità in seguito.

Scapes

“Fukushima” è stata aggiunta come sezione in Scapes.