ARK Survive The Night sconvolge l’azione su Steam

Lo studio Wildcard ha svelato una nuova mod premium per ARK: Survival Ascended, disponibile ora su Steam! Sviluppato da Blue Isle Studios, ARK Survive The Night (Premium Mod) trasforma il gameplay di ARK che conosci e ami in un’esperienza di sopravvivenza contro un branco di zombi emozionante e terrificante. Il lato oscuro delle giornate soleggiate sull’Isola di ARK, Survive The Night (Premium Mod) è ambientato su Obsidian Isle, un mondo oscuro e ostile dove i sopravvissuti sono gettati in una battaglia implacabile per la sopravvivenza contro orde di orribili dinosauri zombi. Che si uniscano ad altri o affrontino le sfide da soli, i giocatori devono cercare risorse, costruire fortificazioni e creare un arsenale di armi e forniture per resistere alla minaccia zombi.

ARK è un gioco molto completo con una grande quantità di infrastrutture tecniche testate sul campo. Questo significa che possiamo sfruttare tutto ciò e concentrarci sulla costruzione delle migliori parti: l’esperienza e il gameplay. Abbiamo potuto utilizzare la nostra esperienza nella creazione di giochi horror e aggiungerla sopra alla fondamenta di ARK, e poi consegnarla a milioni di giocatori. Ho iniziato la mia carriera come modder e questa è stata un’opportunità che non potevamo lasciarci sfuggire.

ha dichiarato Alex Tintor, direttore creativo e fondatore di Blue Isle Studios.

Questa mod oscura e insidiosa presenta assalti zombi di Blood Moon, la creatura ‘The Stalker’, casse del bottino e cadute aeree, e un Punteggio di Sopravvissuto personale che determina la qualità del bottino che i giocatori trovano e il livello di difficoltà degli assalti di Blood Moon! ARK: Survival Ascended offre migliaia di contenuti personalizzati scaricabili creati dai giocatori, tra cui nuove mappe, creature, oggetti e modalità di gioco, attraverso un browser Mod dedicato trovato direttamente nel gioco! Per visualizzare tutte le mod disponibili, visita la pagina ufficiale delle mod di ARK: Survival Ascended su CurseForge di Overwolf.

