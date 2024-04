PlayStation Players’ Choice: aperte le votazioni del mese di marzo

Marzo ha aperto la strada all’esplorazione di nuovi luoghi, culture e franchise su PlayStation. Da viaggi su strada e lunghi pellegrinaggi a tecnologia del cambio del secolo e ritrovati tecnologici di una galassia “lontana, lontana”, quale tipo d’esplorazione ha catturato più a lungo la vostra attenzione il mese scorso? Scopriamolo (votando e poi valutando i risultati) con i PlayStation Players’ Choice. Come funziona? Alla fine di ogni mese, PlayStation.Blog aprirà un sondaggio in cui potete votare il miglior nuovo gioco uscito quel mese. Una volta chiuso il sondaggio, verranno contati i voti e annunciato il vincitore sul Blog. Anche il PlayStation Store mostrerà in highlight alcuni dei titoli vincitori del Players’ Choice durante l’anno.

Come si vota? Quello dipende da voi! Se poteste consigliare un solo nuovo gioco al mese a un amico, quale sarebbe? Nel rispetto della nostra lunga tradizione dei Game of the Year Awards i giochi remastered o le riedizioni non contano. Ricostruzioni e remake ambiziosi e in larga scala come Demon’s Souls e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy invece conteranno.

Come sono stati scelti i candidati? I team editoriali di PlayStation.Blog e del PlayStation Store compileranno una lista delle uscite più valide di quel mese e le useranno nel sondaggio. Naturalmente, tra i titoli in lista è probabile vinca uno tra Dragon’s Dogma 2 e Rise of the Ronin, ma non sottovalutate gli “outsider” come Unicorn Overlord.