Yu-Gi-Oh! Master Duel conferma il suo successo celebrando 60 milioni di download

Konami ha annunciato che Yu-Gi-Oh! Master Duel ha raggiunto un traguardo significativo con oltre 60 milioni di download registrati. Questo gioco di carte digitale free-to-play è stato inizialmente lanciato il 19 gennaio 2022 per una vasta gamma di piattaforme, tra cui PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam, seguito da un successivo debutto su iOS e Android il 27 gennaio 2022.

Per celebrare questo importante risultato, Yu-Gi-Oh! Master Duel ha preparato una serie di regali speciali per i suoi fedeli giocatori. Coloro che accederanno al gioco entro il 23 aprile riceveranno un generoso dono di 1.000 gemme gratuite. Inoltre, i giocatori avranno l’opportunità di ottenere tre pacchetti gratuiti della nuova espansione denominata “Blazing Arena”, che introduce nuove carte come “Volcanic Emperor” e ” Falò”, insieme a nuove carte “Unchained”. Per coloro che desiderano aggiungere ulteriori gemme al loro arsenale, sarà disponibile anche una vendita speciale di gemme nel negozio in-game fino alla stessa data.

Yu-Gi-Oh! è un manga di grande successo ideato da Kazuki Takahashi, serializzato su “WEEKLY SHONEN JUMP” di SHUEISHA Inc. dal 1996. Grazie al lavoro di Konami Digital Entertainment Co., Ltd., il Gioco di Carte Collezionabili (TCG) e i giochi per console basati su “Yu-Gi-Oh!” hanno conquistato il cuore dei fan in tutto il mondo, continuando a essere una fonte di divertimento e competizione appassionata.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivi mobile e PC tramite Steam; questa la sinossi ufficiale:

Finalmente, il gioco di carte digitali “Yu-Gi-Oh!” che stavi aspettando! L’edizione definitiva del gioco di carte competitivo che si è evoluto per oltre 20 anni! Duella ai massimi livelli contro i Duellanti di tutto il mondo.