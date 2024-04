Monster Hunter x Street Fighter 6: tutto sul nuovo evento crossover in-game

Capcom ha fatto le cose in grande per il nuovo crossover in-game presente nel suo attuale picchiaduro di punta: Monster Hunter x Street Fighter 6. Per festeggiare, avatar, emoticon e titoli speciali a tema saranno disponibili per essere sbloccati tramite il Fighting Pass, con vari eventi collaborativi in-game che inizieranno contemporaneamente.

Questi i dettagli dell’evento:

Entra nel caos nel Battle Hub, vestito con decorazioni di Monster Hunter e ascoltando la tua musica preferita di Monster Hunter!

I minacciosi Rathalos e Rathian si uniranno a te nella cabina fotografica per rendere più interessanti le tue foto!

Durante il periodo dell’evento, i giocatori possono guardare un Tutorial all’interno di Fighting Ground per ottenere l’equipaggiamento avatar Wyvern Jawblade!

Anche il prossimo evento Street Voter prende il via con la vecchia domanda: “Qual è la tua arma preferita di Monster Hunter?” Le votazioni aprono l’8 aprile e tutti i votanti riceveranno 2.000 Drive Tickets!

Accessori a forma di arma di Monster Hunter disponibili per l’acquisto dal negozio di beni Hub tramite Fighter Coins o Drive Tickets, con molte sfide per guadagnare Drive Tickets! È possibile equipaggiare insieme più armi!

Le ricompense premium per il Fighting Pass includono equipaggiamento avatar come Rathalos Helm, Mail, Coil, Greaves e Felyne Head, oltre a oggetti come una cornice fotografica “Buona Caccia!”, il titolo di giocatore “Dammi il Ben Fatto!” e l’emoticon “Danza del Cacciatore”!

Contenuti aggiuntivi che arrivano con questo ultimo aggiornamento includono:

Il classico gioco arcade “Magic Sword” arriva al Battle Hub Game Center come ricompensa premium sbloccabile!

Kimberly e JP festeggiano entrambi il loro compleanno questo mese! Festeggiamo insieme a loro con l’opportunità di ottenere Drive Tickets e Kudos bonus insieme alla partecipazione a tornei specifici per personaggi!

Street Fighter 6, che ha venduto più di tre milioni di unità dal lancio (qui la nostra recensione), rappresenta la nuova evoluzione della serie Street Fighter, con una combinazione di innovative innovazioni nei giochi di combattimento, ricca di contenuti attraverso tre nuove modalità di gioco – Fighting Ground, World Tour e Battle Hub. I giocatori di tutto il mondo possono mettere le mani sull’azione di Street Fighter 6 ora su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.