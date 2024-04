Turtle Beach presenta la sua nuova line-up

Turtle Beach Corporation, azienda leader nella produzione di accessori per il gaming, ha presentato una nuova serie di cuffie, tastiere e mouse per il gaming di alta qualità e dalle elevate prestazioni, tutti già disponibili per il pre-ordine e in arrivo il 19 maggio.

Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova linea di accessori innovativi per console e PC che saranno disponibili il mese prossimo, tutti con il nostro brand Turtle Beach, leader del settore. A partire dalle nostre cuffie wireless multipiattaforma più vendute con un prezzo suggerito di €109,99, stiamo aggiungendo alla già robusta serie di funzionalità della serie Stealth 600 i nuovi modelli Stealth 600 riprogettati. Inoltre, stiamo ampliando la nostra gamma di cuffie wireless Stealth con l’introduzione dei nuovi modelli Stealth 500 dal prezzo di listino di €89,99.

ha dichiarato Cris Keirn, CEO di Turtle Beach Corporation, che ha aggiunto:

Articoli Consigliati Orizzonti Pokémon: guardate i primi due episodi in italiano gratis Ark The Animated Series debutta con sei episodi su Paramount+

Per i giocatori di PC, le nostre rivoluzionarie cuffie Atlas Air sono le prime e uniche cuffie da gioco wireless open back per PC che supportano l’audio di alta qualità a 24 bit. Le Atlas Air sono state progettate per essere incredibilmente leggere e confortevoli e offrono un’ampia gamma di funzioni. Presentiamo anche la nuova tastiera Turtle Beach Vulcan II TKL Pro con sensori magnetici ad effetto Hall che offrono nuovi livelli di reattività e personalizzazione, e il mouse wireless Burst II Air ultraleggero con un peso di soli 47 grammi. Questi nuovi fantastici prodotti per PC vanno ad arricchire il nostro vasto assortimento di periferiche per il gaming per PC di Turtle Beach.

concludendo poi con:

Il 2024 sarà un anno epocale pieno di accessori per il gaming di Turtle Beach. Gli annunci di oggi sono solo l’inizio della nostra lineup per il 2024, in quanto abbiamo ancora altro in programma per il lancio in autunno, tra cui le cuffie Stealth 700 recentemente riprogetttate, oltre ad altre periferiche da gaming Turtle Beach per PC, controller e attrezzature per la simulazione.

I seguenti accessori da gaming Turtle Beach saranno disponibili per il lancio il 19 maggio 2024 e sono già disponibili per il pre-ordine su www.turtlebeach.com e presso retailer selezionati in tutto il mondo.

Turtle Beach Stealth 600 – Cuffie da Gaming Wireless

Turtle Beach ha presentato una nuova versione riprogettata delle sue vendutissime cuffie wireless multipiattaforma Stealth 600, giunte alla terza generazione. Le nuove Stealth 600 offrono connettività wireless e Bluetooth a bassa latenza a 2,4 GHz e sono ora dotate dei potenti driver Nanoclear da 50 mm tipici del brand. Inoltre, hanno un’incredibile durata della batteria di 80 ore, una riduzione del rumore del microfono guidata dall’IA e molto altro ancora, allo stesso prezzo di listino di €109,99 che le ha rese le cuffie da gioco wireless leader del settore. La versione Designed for Xbox sarà disponibile in bianco o nero, così come la versione PlayStation. Anche la versione per PC sarà disponibile in nero.

Turtle Beach Stealth 500 – Cuffie da Gaming Wireless

Turtle Beach sta inoltre ampliando la sua serie di cuffie wireless multipiattaforma Stealth più vendute con l’introduzione delle nuove Stealth 500, che offrono ai giocatori il caratteristico audio di gaming di alta qualità del brand, oltre alla connettività wireless e Bluetooth a bassa latenza a 2,4 GHz, all’archetto fluttuante regolabile e alla migliore durata della batteria di 40 ore al prezzo di €89,99. Le cuffie Designed for Xbox Stealth 500 sono disponibili in nero, come le versioni per PlayStation e PC.

Turtle Beach Atlas Air – Cuffie da PC Gaming Wireless Open Back

Per un audio da gaming su PC all’avanguardia, Turtle Beach ha presentato le Atlas Air, le prime cuffie da gaming per PC open back wireless che supportano l’audio a 24 bit ad alta fedeltà. I driver di precisione da 40 mm delle Atlas Air si abbinano al rivoluzionario design del cuscinetto flottante open back per produrre una qualità audio naturale e ultra nitida per un’immersione totale su PC. Le Atlas Air sono estremamente leggere, con un peso di soli 301 grammi – le cuffie da gaming più leggere della categoria di quasi 25 grammi – e sono dotate di wireless a bassa latenza a 2,4 GHz e Bluetooth per connettersi a PC Windows, PS5 e PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobile. È anche in grado di connettersi in modalità cablata tramite il jack da 3,5 mm e con il cavo in dotazione. L’Atlas Air offre anche un audio immersivo Waves 3D, un microfono a 16kHz ad alta larghezza di banda e una batteria con un’autonomia fino a 50 ore al prezzo di €179,99. Inoltre, i giocatori PC potranno personalizzare ulteriormente le loro Atlas Air con il mod pack, che comprende una fascetta separata per l’archetto e cuscinetti auricolari disponibili in rosa, viola o blu al prezzo di €19,99.

Turtle Beach Vulcan II TKL Pro – Tastiera da gaming Magnetic Mechanical RGB

La tastiera da gaming per PC Turtle Beach Vulcan II TKL Pro Magnetic Mechanical RGB offre prestazioni di livello professionale in un formato compatto TenKeyLess (TKL). Dotata di interruttori magnetici ad effetto Hall per una pressione dei tasti affidabile e fluida, con un ciclo di vita di 150 milioni di clic, i tasti della Vulcan II TKL Pro presentano un punto di attuazione completamente regolabile da 0,1 mm a 4 mm. Inoltre, grazie all’impostazione Rapid Trigger, i giocatori PC hanno un controllo dei movimenti più rapido e preciso, con minori tempi di inattività tra la pressione dei tasti. L’illuminazione intelligente RGB AIMO per ciascun tasto, i cinque profili integrati, i punti di attuazione regolabili e gli ingressi multipli per tasto possono essere personalizzati utilizzando il nuovo software desktop Swarm II di Turtle Beach. La Vulcan II TKL Pro è disponibile in nero o bianco ed è preordinabile al prezzo di €159,99.

Turtle Beach Burst II Air – Mouse da PC Gaming Wireless Ultra-Lightweight

Il mouse da gaming wireless Turtle Beach’s Burst II Air Ultra-Lightweight soddisfa il bisogno di velocità dei giocatori PC con un peso incredibile, il migliore della categoria, di 47 g. Il Burst II Air è progettato per i colpi rapidi e i giocatori più veloci grazie al sensore ottico Owl-Eye 26K DPI di Turtle Beach, fluido e preciso, con una velocità di tracciamento di 650 IPS (16,5 m/s). I velocissimi TITAN Optical Switches con debounce regolabile garantiscono un ciclo di vita di 100 milioni di clic, mentre il tensionamento dei clic e l’azionamento a velocità ridotta offrono velocità e precisione senza precedenti. La connettività Dual wireless offre una connessione senza fili a bassa latenza a 2,4 GHz per il gioco (fino a 40 ore di utilizzo continuo) e Bluetooth (fino a 120 ore), il tutto in un design simmetrico e solido per destrorsi. Il grip tape incluso e gli skates PTFE extra permettono ai giocatori di personalizzare ulteriormente la loro sensazione. Il Burst II Air è disponibile nei colori nero o bianco ed è già preordinabile al prezzo MSRP di €109,99.

Altre periferiche da gaming per PC Turtle Beach, nuove e appena rilanciate, includono i mouse wireless e cablati ultraleggeri Turtle Beach Pure Air e Pure SEL; il mouse wireless premium Turtle Beach Kone XP Air; le tastiere full-size Turtle Beach Vulcan II e Vulcan II MAX; le tastiere di formato ridotto Turtle Beach Vulcan TKL e Vulcan II Mini Air; e il mousepad Turtle Beach Sense AIMO XXL. Tutti sono già disponibili per il pre-ordine e il lancio è previsto per il 19 maggio 2024.