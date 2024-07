Logitech G309 LIGHTSPEED Recensione: funzionalità e design al giusto prezzo

I mouse wireless hanno fatto passi da gigante nel mondo del gaming. Tra i vantaggi principali ci sono la libertà di movimento senza cavi, un’estetica più pulita e la possibilità di giocare da diverse angolazioni senza l’intralcio di fili. Tuttavia, possono presentare anche svantaggi, come la necessità di gestire la durata della batteria, potenziali problemi di latenza e, in alcuni casi, costi più elevati rispetto ai modelli cablati. Ora, vediamo come Logitech G abbia affrontato queste sfide con il suo nuovo modello, il Logitech G309 LIGHTSPEED, che propone un esemplare di alta gamma ma con un prezzo accessibile. Abbiamo avuto l’opportunità di provarlo in anteprima e vogliamo condividere le nostre impressioni, che possiamo già anticiparvi essere molto positive!

Specifiche Tecniche

Switch LIGHTFORCE ibridi ottici-meccanici

Tecnologia wireless LIGHTSPEED

Fino a 5 profili della memoria integrati

Piedini in PTFE

Durata della batteria oltre 300 ore con wireless LIGHTSPEED, oltre 600 ore con Bluetooth

Lunghezza: 120 mm

Larghezza: 64 mm

Altezza: 39 mm

Peso con POWERPLAY: 68 g

Peso con batteria AA: 86 g

Sensore: HERO 25K

Risoluzione: 100 – 25.600 DPI

Massima accelerazione: >40 G

Massima velocità: >400 IPS

Logitech G309 LIGHTSPEED: la soluzione ideale per un mouse wireless?

Gli ingegneri di Logitech hanno lavorato per mantenere la continuità con il precedente modello G305, migliorandone alcune caratteristiche chiave e dando al G309 un’identità propria. Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming, ha dichiarato in merito al lancio del nuovo modello che

“Per anni ci siamo impegnati a migliorare la nostra tecnologia LIGHTSPEED affinché tutti, dai professionisti dell’esports ai nuovi giocatori, possano beneficiare di un gameplay wireless. La nostra tecnologia LIGHTSPEED, insieme ai sensori HERO, ha raggiunto livelli tali da guadagnarsi la fiducia dei giocatori, dai professionisti ai principianti. Con il G309 LIGHTSPEED, abbiamo combinato le nostre tecnologie di punta, inclusi il sensore HERO 25K, la compatibilità con POWERPLAY e il wireless LIGHTSPEED, tutto a un prezzo competitivo.”

Il G309 si integra perfettamente nell’ecosistema Logitech, offrendo un’esperienza completa. Abbiamo riscontrato che le intenzioni di Logitech sono state pienamente soddisfatte: il G309 è un mouse wireless ad alte prestazioni ideale per il gaming, con un design innovativo ed ergonomico. Il design asimmetrico, ma comunque ambidestro, presenta tasti posizionati in modo tradizionale: doppio tasto standard, rotella, tasto DPI, due tasti programmabili sulla sinistra e un selettore per le modalità di trasmissione. Le linee accattivanti, con curve e solchi accentuati e un piccolo LED sotto i tasti principali, conferiscono al mouse un aspetto distintivo senza aggiungere peso o consumi extra. Il mouse offre una presa eccellente, anche senza gli adesivi inclusi nella confezione. È abbastanza piccolo da adattarsi a varie mani e impugnature, non affatica e ha un peso ridotto ma significativo, che offre una buona sensazione di controllo.

Il G309 è completamente wireless, utilizzando sia il dongle che il Bluetooth. La tecnologia LIGHTSPEED garantisce una frequenza di trasmissione di 1 ms e la batteria AA inclusa offre circa 300 ore di funzionamento (600 in modalità Bluetooth). Con la base POWERPLAY, è possibile eliminare la batteria per ridurre il peso e ottenere un’autonomia infinita, anche se a un costo aggiuntivo. Il mouse ha una risoluzione DPI fino a 25.600 e offre prestazioni con 400 IPS e un polling rate di 1000 Hz. Gli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE assicurano un’attuazione precisa e affidabile con latenza minima. Il peso, già abbastanza ridotto (86 grammi), viene ulteriormente sfoltito a 68 grammi se si passa dall’alimentazione a pile a quella tramite una base POWERPLAY (acquistabile a parte o in bundle). Importante, da questo punto di vista, l’intellegibilità reciproca con altri elementi dell’ecosistema Logitech G, come ad esempio la recente tastiera G515.

Logitech G ha creato un mouse che soddisfa le esigenze della sua vasta utenza, combinando design e prestazioni nel competitivo settore dei mouse da gaming wireless. Il G309 è affidabile, comodo e versatile, adatto non solo per il gaming ma per qualsiasi uso quotidiano. Non abbiamo riscontrato difetti significativi, anche se avremmo preferito una maggiore flessibilità. Il prezzo di lancio è ragionevole, ma potrebbe rappresentare una barriera per chi cerca un’opzione più economica, soprattutto considerando che il G305 è disponibile a metà prezzo.

