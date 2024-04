Endless Ocean Luminous Recensione: nel cuore degli abissi

Non credo sia un’esagerazione affermare che l’ultimissimo annuncio proiettato in coda al Nintendo Direct: Partner Showcase dello scorso 21 febbraio abbia colto tutti quanti di sorpresa. Parliamo di un evento durante il quale sono state sganciate delle autentiche bombe di terze parti, come l’arrivo sulla console ibrida di due precedenti esclusive Xbox, Grounded e Pentiment, o il lancio della demo di Unicorn Overlord, o ancora il porting HD da 3DS di Monster Hunter Stories e la versione definitiva di Shin Megami Tensei V. Eppure, la notizia del ritorno del simulatore subacqueo firmato Arika è stata la più inaspettata di tutte, perché nessuno si aspettava di vederlo riemergere (è proprio il caso di dirlo) dopo che gli anni trascorsi dal secondo episodio pubblicato su Wii sembravano averne cancellato il ricordo dalla mente dei più. La storia della serie risale alla sesta generazione di console, quando la software house, meglio conosciuta per i vari Street Fighter EX, pubblicò su PlayStation 2 una nuova proprietà intellettuale chiamata Everblue, un’avventura incentrata sulle esplorazioni acquatiche, sempre sotto etichetta Capcom. Nessuno dei due capitoli realizzati venne accolto con particolare clamore, ma c’era qualcosa di particolare in entrambi che catturò l’attenzione di una piccola nicchia di estimatori, un guizzo di originalità che solleticava quanti iniziavano a sentire una certa stanchezza tra botte, esplosioni, inseguimenti e sparatorie videoludiche, e volevano semplicemente abbandonarsi al piacere di esplorare, rilassarsi e completare obiettivi con i propri tempi. Tra questi appassionati è chiaro che ci fossero anche dei responsabili Nintendo, che ritennero l’idea di loro gusto e si accordarono con Arika per rielaborare ulteriormente la formula con Endless Ocean, altra duologia “immersiva” rilasciata su Wii e lì rimasta purtroppo confinata. Almeno fino ad oggi.

Articoli Consigliati Albion Online: Europa e Medio Oriente hanno ora un server dedicato F1 24: gameplay trailer dell’atteso titolo EA SPORTS

Endless Ocean Luminous: un caleidoscopio acquatico

Per sua stessa definizione, Endless Ocean (noto in patria con il titolo di Forever Blue) e di conseguenza questa sua nuova incarnazione, Luminous, nasce più come un’esperienza di apprendimento interattivo che come gioco tradizionale, e cerca di coinvolgere il giocatore attraverso un’esplorazione serena e (quasi) priva di conseguenze in un vasto parco giochi sottomarino. Non ci sono pericoli pressanti e la trama, come al solito, è poco più di un pretesto per inanellare una serie di missioni tematiche, una struttura che potrebbe annoiare con facilità gli irrequieti amanti dell’azione; tutti gli altri, invece, farebbero bene a prepararsi per un tour indimenticabile nell’affascinante mondo alieno che brulica sotto la superficie dell’acqua. In questo capitolo, prenderemo parte a un progetto di ricerca oceanica come sommozzatori: SerA, il navigatore artificiale, funge da supporto per le immersioni e ci insegna le operazioni di base, come i movimenti natatori: l’analogico sinistro serve per spostarci, mentre i tasti R e ZR rispettivamente per galleggiare verso l’alto o immergerci, tutto molto facile e intuitivo. Inoltre, non essendo previste restrizioni sulla quantità di ossigeno rimasta nella bombola o sul tempo di immersione, possiamo rilassarci e fluttuare a nostro piacimento. I partecipanti al programma di indagine sfidano le profondità del Mar Velato, un misterioso specchio d’acqua che si dice cambi aspetto ogni volta che vi si entra. Una delle attrattive principali di tale ambientazione è che si possono esplorare liberamente oceani in cui anche i subacquei professionisti avrebbero difficoltà a nuotare, dalle vastità ghiacciate ai mari più antichi, un sacrificio necessario per il realismo compiuto allo scopo di offrirci un eterogeneo quantitativo di ecosistemi da visitare.

La fauna marina che incontreremo è ricoperta da una luminescenza misteriosa, che può essere analizzata guardandola con attenzione: così facendo, le creature verranno “svelate” perdendo la patina brillante, e sarà possibile contemplarle con maggiore chiarezza. Il ruolo fondamentale del sommozzatore investigativo è proprio quello di scoprire sempre più pesci attraverso lo sguardo, esaminare caratteristiche e comportamento, e inviare i dati alla sede centrale. Mentre siamo impegnati nelle nostre ricerche, a volte ci imbatteremo in un tesoro scintillante, che può essere recuperato con la pressione del tasto A: il solo atto di rinvenire tali oggetti in mare aperto è un’esperienza molto romantica. I tesori vanno dagli utensili di uso quotidiano ai cimeli risalenti all’epoca della pirateria, passando per qualche strampalata bizzarria che non mancherà di strapparci un sorriso. La gamma di collezionabili inclusa in Luminous è talmente vasta che stimolerà di certo il desiderio di scoperta di ogni buon completista che si rispetti. Inoltre, per quanto sia possibile procedere con il proprio ritmo, la trama di base presenta comunque dei risvolti significativi, che dipaneremo poco a poco portando avanti la nostra attività di identificazione degli abitanti oceanici. Senza dilungarmi troppo, onde rischiare di scrivere qualche spoiler eccessivo, gli studi ci porteranno ben presto a scoprire che una particolare specie di corallo gigante sta andando incontro ad uno sconosciuto e inquietante fenomeno di annerimento, dunque il progetto al quale abbiamo aderito punta a comprendere e fermare la progressione di tale evento prima che possa avere ripercussioni sul resto della vita subacquea. Come mostrato nei vari trailer di Endless Ocean Luminous, avremo anche l’opportunità di addentrarci tra vascelli sommersi, canyon naturali e antiche rovine, contenenti utili indizi sulle civiltà che un tempo prosperavano intorno al Mar Velato e che potrebbero aiutarci a risolvere l’enigma dei coralli bruniti. Non percepite il vostro spirito avventuroso che scalpita?

I sussurri dell’oceano

La trama principale funge anche da tutorial su come nuotare e scattare foto, e gli abitanti del Mar Velato non fuggono dai sommozzatori quando questi ultimi si avvicinano, pertanto è possibile fotografarli e catalogarli in totale serenità. Molte delle creature incluse nel gioco appartengono a specie realmente esistenti e si comportano proprio come le loro controparti reali, conferendo a Luminous anche un certo valore documentaristico. Tuttavia, preservando comunque il suo spirito ludico, incontreremo anche varietà mutanti e creature non meglio identificate che arricchiranno l’esperienza e faranno scorrere via le ore in immersione senza nemmeno accorgersene. Prima di sperimentare la modalità multigiocatore, ho provato ad immergermi da solo ed ho sbloccato una serie di mappe generate in maniera procedurale che, se esplorate abbastanza a fondo, elargiscono un ID da riutilizzare per altre escursioni e condividerlo con gli amici affinché possano avventurarsi nelle medesime profondità. L’oceano ghiacciato è stato particolarmente impressionante, e ho avuto il piacere di essere accompagnato da un branco di delfini bianchi e di beluga, che mi hanno intrattenuto con le loro grida acute e colloquiali mentre, in sottofondo, si avvertivano i richiami nostalgici delle balene, complemento perfetto alla cadenza del mio respiro e alla soffusa ma coinvolgente colonna sonora. La fotocamera mi ha concesso poi sia di immortalare una serie di spettacolari immagini della natura, come un grande banco di tonni rossi e un gigantesco pesce volante, che di riprendere alcuni video da inserire nel mio personale libro dei ricordi. Anche gli eventi ambientali non sono da meno, mentre la possibilità di nuotare assieme ai nostri animali preferiti, gli uni accanto agli altri o, nel caso di granchi e aragoste, trasportandoli per brevi tratti sulle spalle, è uno spettacolo a metà tra il divertente e il surreale che garantisce sempre una certa soddisfazione.

Come poc’anzi accennato, oltre alla modalità storia e all’immersione in solitaria, Endless Ocean Luminous permette anche di esplorare l’oceano con giocatori di tutto il mondo, previo sottoscrizione al servizio Nintendo Switch Online. Di norma, possono partecipare ad una stessa escursione fino a 10 sommozzatori ma, invitando gli amici alla medesima sessione tramite condivisione di uno dei suddetti codici, è possibile aumentare la quota fino a 30 partecipanti. L’esperienza di gruppo è fondamentalmente identica, con punti di partenza diversi per ciascuno dei natanti, ma le informazioni sulla mappa vengono condivise in modo da poter vedere a colpo d’occhio dove si trovano gli altri e raggiungerli per collaborare e spostarsi meglio. È inoltre possibile completare le missioni insieme e condividere informazioni sulle creature e sugli oggetti di recupero, associandovi una emote che comparirà sulla cartina in comune, in modo da esplorare l’oceano aiutandoci a vicenda. I metodi di comunicazione includono emoticon e gesti, da impiegare per guidare i compagni di nuotate verso elementi insoliti e permettere a tutti di interagire allo stesso livell0. Inutile aggiungere che abbiamo anche a disposizione un generoso ammontare di faccine, gestualità, colori e adesivi da applicare alla nostra attrezzatura subacquea, in maniera tale da renderci immediatamente riconoscibili… a meno di non incontrare qualcuno con il nostro stesso gusto estetico. Nintendo crede molto in questa nuova modalità collaborativa, al punto da regalare 7 giorni di Nintendo Switch Online con ogni acquisto del gioco e consentire a quanti non sono ancora abbonati di provare con mano la bontà di quanto Luminous ha da offrire. Tuttavia, gli anni trascorsi ci hanno regalato altre produzioni con le medesime ambientazioni, Subnautica in primis, ma dal calibro e soprattutto dallo spessore decisamente diverso, mentre tutto ciò che Endless Ocean continua ad offrire è l’estrema sensazione di relax mentre ci aggiriamo per i fondali di tanti, tantissimi oceani molto vasti ma di fatto abbastanza vuoti. Lo spirito pionieristico degli originali è stato riprodotto in pieno ed elevato all’ennesima potenza, ma sarà sufficiente a garantirgli un posto anche nelle librerie dei meno nostalgici?

Piattaforme: Nintendo Switch

Sviluppatore: Arika

Publisher: Nintendo

Data d’uscita: 2 maggio 2024

Come i suoi predecessori, Endless Ocean Luminous propone un’avventura estremamente rilassata nelle profondità, tanto realistiche quanto fantastiche, del Mar Velato, che questa volta è possibile condividere anche online con altri amanti delle immersioni e, più in generale, dei titoli che fanno dell’esplorazione ben poco frenetica il loro punto di forza più cospicuo. Seppur giunta ormai sul viale del tramonto, la maggiore potenza di fuoco che Switch può vantare nei confronti della sua antenata consente al gioco di mostrare una flora e una fauna sottomarine di gran lunga più dettagliate e credibili, quantunque non raggiungano mai, per forza di cose, il fotorealismo. L’esplorazione di gruppo potrebbe essere un ottimo incentivo a tornare più volte anche nelle porzioni già visitate del Mar Celato, ma la sua effettiva adeguatezza come fattore trainante verrà stabilita solo con il tempo e con il modo in cui verranno gestite le immersioni speciali. Consapevoli dunque di quanto il gioco ha da offrire, sta a voi decidere se le sue atmosfere rilassanti e la possibilità di apprendere qualche dettaglio sulla vita in fondo al mar riescano a giustificare il costo del biglietto di ingresso, perché di fatto tra le sue immense distese oceaniche non troverete molto altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.