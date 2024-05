Cartoons On The Bay: il manifesto Kids dell’edizione 2024 è stato realizzato da Sio

L’autore del manifesto kids dell’edizione 2024 di Cartoons On The Bay, International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts, è il fumettista italiano Sio (nome d’arte di Simone Albrigi) che ha così omaggiato il festival in programma a Pescara tra il 29 maggio e il 2 giugno, con la direzione artistica di Roberto Genovesi.

Il gioco, il colore, il racconto sono i protagonisti del manifesto, come afferma lo stesso autore:

Le persone hanno bisogno di giocare, di muoversi e di storie. Non c’è modo più efficace e versatile di raccontare una storia oggi di un cartone animato.

Sio è fumettista e youtuber affermato da più di 2,3 milioni di iscritti e più di mezzo miliardo di views.