Manchester City: rivelata la divisa del team Esports

Il noto brand di abbigliamento sportivo, PUMA, ha rivelato la prima divisa dedicata al team Esports della squadra di calcio inglese Manchester City. La maglia verrà indossata nel corso della stagione competitiva 2020/2021. Il pattern utilizzato ricorda molto la terza opzione usata dai giocatori nelle partite.

Il capo di abbigliamento è stato reso disponibile dalla giornata di ieri. Se siete interessati al suo acquisto, vi invitiamo a dirigervi sul sito ufficiale del Manchester City, oppure nel website di PUMA.

Noi di GamesVillage.it siamo entusiasti di vedere come il mondo degli sport elettronici stia acquisendo così tanta importanza. Diversi anni fa, nessuno avrebbe creduto che due firme così importanti sarebbero stati dei membri dell’ecosistema.

Announcing our 2020/21 @mancityesports kit! 🔥

Can't wait to see our boys @ryanpessoa_ and @Shellzz repping @ManCity this year! 💙

Get yours ➡️ https://t.co/zu0SQov3JN pic.twitter.com/6XQ8Mih91z

— Man City Esports (@mancityesports) September 24, 2020