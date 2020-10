Method ha annunciato il ritorno di Mighty Mouse nello stream team

L’organizzazione Esports Method ha annunciato nella giornata di oggi il ritorno dell’atleta di arti marziali miste Demetrious “Mighty Mouse” Johnson all’interno della squadra. Precisamente, l’uomo farà parte della sezione dedicata agli streamer e content creator.

Method ha condiviso la news grazie ad un video in cui è lo stesso Mighty Mouse a presentarsi, oltre che a parlare dell’intera situazione della sua società e delle controversie che l’hanno afflitta nell’ultimo anno. Nello specifico, le accuse vertevano su molestie sessuali che gli ex leader avrebbero commesso ai danni di altri soggetti. Tuttavia, ora c’è un altro esecutivo, ragion per cui il processo di ricostruzione è iniziato con l’arrivo del campione della UFC.