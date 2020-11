Bright Memory Infinite si mostra in nuove immagini

Mostrato all‘Inside Xbox, ecco che ritorniamo a parlare di Bright Memory Infinite, sequel di Bright Memory, che arriverà sul mercato per PC e Xbox Series X nel corso del 2021, anche se non sappiamo precisamente quando. FYQD si sta attualmente focalizzando sullo sviluppo del progetto, il quale ha colpito profondamente i giocatori sotto il profilo tecnico quando fu presentato all’evento Microsoft.

Nel frattempo, per rendere noto ai giocatori sul lavoro effettivo del prodotto, l’azienda ha appena pubblicato diverse immagini su Twitter, nel quale possiamo vedere alcune sequenze dell’opera. Insomma, speriamo che nei giorni successivi siano svelate informazioni dettagliate sulla data d’uscita.

😀At the same time, here are four screenshots of the latest game with Bright Memory Infinite for everyone to enjoy!

🎮Current game development work is very smooth and will be released in 2021. pic.twitter.com/LC9F6dZdem

