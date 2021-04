Biomutant: il mondo di gioco in un trailer

Probabilmente è passato un po’ in sordina ma Biomutant sta per arrivare davvero. Il gioco di THQ ed Experiment 101 è infatti oramai pronto al debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One (con tanto di arrivo su EA Play Pro). A poco più di un mese dalla release ufficiale è però giunto il momento di scoprire un nuovo trailer dell’Action RPG.

Il nuovo video, che trovate come da tradizione in fondo alla notizia, questa volta si focalizza sul mondo di gioco costruito da Experiment 101. Il filmato ci presenta nel dettaglio le diversificazioni dell’ambiente, le creature presenti e molto altro. Si tratta anche di un’ottima occasione per poter toccare con mano l’art design del titolo, che sembra davvero in ottima forma considerando anche i lunghi tempi di sviluppo: era infatti la Gamescom del 2017 quando THQ decise di togliere i veli alla sua nuova IP.

Biomutant sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2021. Il titolo offrirà ai giocatori un’esperienza Action RPG nei panni di una creatura antropomorfa simile ad un procione. Del titolo si è parlato davvero molto poco, dunque ora la palla spetta a voi: lo acquisterete al day one oppure virerete su altro nei caldi mesi estivi che ci aspettano? Fateci sapere la vostra lasciando un commento a questa notizia.