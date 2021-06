Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Svelata la data di uscita su PS5

La versione PlayStation 5 di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è in arrivo in data 24 agosto, al prezzo annunciato dallo sviluppatore e publisher CI Games, di 39,99€.

Il gioco è già disponibile sulle piattaforme Xbox Serie S/X, PlayStation 4, Xbox One e PC, sullo store di Steam dal 4 giugno. Per tutti gli utenti che già possiedono la versione per PlayStation 4 del titolo, riceveranno un aggiornamento gratuito alla versione next-gen dal giorno di lancio.

La versione PlayStation 5 avrà il supporto dei trigger adattivi del controller DualSense, che darà a ogni arma la sua sensazione distintiva, inoltre i tempi di caricamento saranno più rapidi, trame e immagini sono state migliorate, con la possibilità di giocare in termini di prestazioni a 60 fotogrammi al secondo in risoluzione 2K, o 30 fotogrammi al secondo con la risoluzione a 4K.

Tutto premette bene, non ci resta che aspettare l’uscita per provare con mano tutte le novità, se siete curiosi sulla nostra opinione, la nostra redazione ha già fatto una recensione dettagliata del gioco che potete trovare qui.