Genshin Impact: mostrato Into Perilous Labyrinth of Fog al TGS 2021

Durante il TGS 2021, la miHoYo ha mostrato le novità presenti nella versione 2.2 di Genshin Impact in arrivo dal 13 ottobre. Il trailer dello special live stream si intitola Into Perilous Labyrinth of Fog ed è stato trasmesso sia sul canale ufficiale di Twitch che sul canale You tube giapponese del TGS 2021.

Nel trailer Into Perilous Labyrinth of Fog sono presenti i personaggi Tartaglia (Childe), Hu Tao e Xinyan. I primi due saranno presenti i-game con i loro rispettivi banner. Prima arriva il banner di Tartaglia e dopo sarà il turno di Hu Tao. In uno dei due sarà presente anche il nuovo personaggio a quattro stelle Thoma definito come Protector From Afar. Sono state analizzate sia l’elemental burst che le skills di Thoma. Tra le nuove armi è presente un nuovo arco che può essere utilizzato da Tartaglia. Nella versione 2.2 saranno presenti una nuova isola, e due nuovi boss: il Thundercraven Rifthound e il Rockfund Rifthound Whelp. Con la prossima versione di Genshin Impact arrivano anche nuovi aggiornamenti per il Serenitea Pot. Nel gioco verranno introdotti due nuovi Hangouts Events uno con Thoma e uno con Sayu. Saranno disponibili nuovi eventi nel prossimo aggiornamento:

Labyrinth Warriors , dove i Travelers possono ottenere Prismogemme, mora, e hero’s wit e crowns. Inoltre sarà possibile ottenere Xinyan .

, dove i Travelers possono ottenere Prismogemme, mora, e hero’s wit e crowns. Inoltre sarà possibile ottenere . Shadow Of Ancients , dove sarà possibile ottenere Prismogemme, mora e altri premi. L’evento è diviso in tre fasi.

, dove sarà possibile ottenere Prismogemme, mora e altri premi. L’evento è diviso in tre fasi. Tuned to the World’s Sounds , permetterà di ottenere uno strumento musicale. L’evento è simile al mini gioco musicale del Windblume Festival .

, permetterà di ottenere uno strumento musicale. L’evento è simile al del . Dreams of Blooms è un evento dove i giocatori possono ottenere diversi semi di vari fiori che possiamo poi piantare nel Serenitea Pot. Possiamo ricevere anche un Regalo Speciale.

è un evento dove i giocatori possono ottenere diversi semi di vari fiori che possiamo poi piantare nel Serenitea Pot. Possiamo ricevere anche un Regalo Speciale. Ley Line Overflw, permette ai Travelers di ottenere premi maggiori dai Ley Line.

Durante la live sono stati presentati dei nuovi prodotti speciali in collaborazione con Razer. Inoltre sono state rivelate le date del Genshin Concert. Per finire vi lasciamo i codici per ottenere Prismogemme e altri premi. Vi consigliamo di riscattarli in fretta perché hanno una durata limitata:

LBNDKG8XDTND NB6VKHQWVANZ BSNUJGQFUTPM

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.