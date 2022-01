What Lies in the Multiverse: data di rilascio ufficiale

Quest’oggi ci sono novità da parte di Studio Voyager, IguanaBee & Untold Tales, il loro progetto What Lies in the Multiverse ha finalmente una dato di rilascio. Il titolo fu una delle demo leakate prima del The Game Awards 2021 tramite un post su Reddit

Il titolo è un platform puzzle dalla storia bizzarra, che vi farà rivoltare completamente l’universo, sia dentro che fuori. Sfruttate il potere degli universi paralleli per alterare la realtà a mezz’aria, trasformando insidie in ponti, mura in tunnel, e nemici in amici.

Il multiverso comprende tutti i mondi possibili, una sommatoria di tutto ciò che è mai accaduto, sta accadendo, o potrebbe mai accadere. Lo scienziato carismatico Everett afferma di indagare su uno strano nuovo mondo. Ma se è così, perché continua a commettere crimini? Chi sono le figure ombrose che lo inseguono? E perché la realtà stessa sembra essere in rovina? Partite in questa corsa contro il tempo per scoprire i segreti del multiverso in una storia squallidamente esilarante dove tutto quello che sapete può mutare.



Intraprendete un viaggio tra mondi in pixel art, ciascuno con la propria realtà parallela in cui potrete tuffarvi a piacere. Esplorate templi, villaggi, porti, terre selvagge e tanto altro in una corsa per svelare i segreti del Multiverso.

Fate conoscenza con un ampio cast di personaggi stravaganti: scienziati pazzi, agenti segreti, dolci vecchiette, monaci illuminati e un carismatico genio che salta tra le realtà di nome Everett, il quale vi ha promesso un’avventura vorticosa. Questo genio però non è che la racconta molto giusta su di se, aguzzate l’ingegno .

Il titolo sarà disponibile dal 4 Marzo per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One,PC.