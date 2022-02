Hunt: Showdown celebra il suo quarto anniversario

HUNT: SHOWNDOWN CELEBRA IL SUO QUARTO ANNIVERSARIO

Twitch Drops, un nuovo look e tanti contenuti speciali per ringraziare i giocatori di Hunt: Showdown.

Francoforte, Germania – 22 febbraio – I fan più esperti e i nuovi giocatori sono invitati a saltare nel bayou per celebrare il 4° anniversario dall’uscita di Hunt: Showdown in accesso anticipato.

Questo è sicuramente il momento migliore di sempre per ogni nuovo utente per unirsi a più di 3,5 milioni di giocatori di Hunt, numero che continua a crescere di anno dopo anno.

Il bayou è un posto strano e pericoloso, basta chiedere alle 1.595 persone uccise dalle porte o alle 276 uccise dai cavalli, e tutti sono invitati a unirsi alle celebrazioni dell’anniversario per dedicarsi a qualche taglia pericolosa.

Per celebrare al meglio il raggiungimento dei quattro anni, Hunt: Showdown ringrazierà i giocatori attuali e accoglierà quelli nuovi con alcuni contenuti speciali, una campagna Twitch Drops, una vendita per l’anniversario e un nuovo branding.

Fatih Özbayram, Senior Producer di Hunt: Showdown, dichiara:

“L’intera squadra ha lavorato molto duramente negli ultimi quattro anni per rendere Hunt un’esperienza speciale per tutti. Ogni partita racconta una storia unica, ed è per questo che la gente torna nel bayou ancora e ancora”.

“Cerchiamo costantemente di mantenere il gioco fresco con contenuti ed eventi aggiornati – nell’ultimo anno abbiamo aggiunto una nuova mappa e un nuovo boss, e tenuto eventi tra cui Light the Shadow e As the Crow Flies – tutte cose che non potremmo mai fare senza la nostra incredibile e accogliente community. Mettendo i giocatori al primo posto e ascoltando ciò che vogliono da Hunt, siamo stati in grado di creare un’esperienza di gioco che è davvero speciale”.

La campagna Twitch Drops, che include quattro Armi Leggendarie e un Cacciatore Leggendario, inizia domani (23 febbraio) alle 16:00 CET e durerà fino alle 16:00 CET di martedì 1 marzo. I Drops sono aperti a tutti, quindi i giocatori devono semplicemente guardare il loro streamer preferito di Hunt: Showdown Twitch per iniziare a raccogliere le ricompense gratuite.

Il nuovo branding, che riflette l’esclusivo gameplay PvPvE, apparirà su tutti i canali di Hunt: Showdown, e sarà disponibile per i giocatori da scaricare come sfondo.

Sei un nuovo utente di Hunt? Allora dai un’occhiata ai nostri canali di social media per vedere i video 50 Ways To Die, che danno alcuni suggerimenti e consigli su cosa non fare, e il nostro video Beauty of Hunt che sarà presto disponibile e mostrerà alcuni degli incredibili luoghi e scenari che aspettano solo di essere scoperti.

I giocatori PC possono ottenere Hunt: Showdown e 4 DLC con il 65% di sconto come parte dell’Anniversary Bundle, disponibile su Steam fino al 3 marzo.

Se volete saperne di più sul gioco vi consigliamo di leggervi anche i nostri altri articoli su Hunt: Showdown.